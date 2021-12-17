В Бурятии субсидии для частных детсадов тратятся на пиво и семечки

Также на эти деньги покупают кресла руководителей и автозапчасти





Об этом на сегодняшней сессии Хурала Бурятии рассказал депутат Тумэн Дондоков. По его словам, Счетная палата республики провела проверку и выяснила, на что именно тратятся выделяемые из бюджета деньги.

- Приобретение кресла «Престиж» - это явно не для детей, приобретение запчастей для автомобилей, стремянки, алкоголь (коньяк, пиво), семечки, - перечислял депутат.Также он рассказал, что вместо детского садика по адресу, указанному в документах на получение субсидии, по факту располагается магазин.- Мы выделяем деньги, а контролирующие органы никак не контролируют, - говорил Тумэн Дондоков.Из-за такого отношения, уверен депутат, страдают добросовестные садики, многие из которых не получат субсидии в будущем году в результате ужесточения правил их предоставления.По словам Тумэна Дондокова, детским садам нужно помогать, но с другой стороны необходимо ужесточение контроля.- Здесь на несколько уголовных дел хватит, если подробно изучить проверку Счетной палаты, - уверен депутат.Фото: pixabay.com