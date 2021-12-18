В Бурятии Минобороны «отблагодарило» ветерана выселением из квартиры

Сторож местного ЖКХ Сергей Бронников долгие годы занимал жилье по договору служебного найма

Советский райсуд Улан-Удэ по иску коммунального подразделения минобороны РФ своим решением выселил из благоустроенной квартиры на станции Дивизионная, которую 70-летний Сергей Бронников, ветеран труда и сторож местного ЖКХ, долгие годы занимал по договору служебного найма.Ранее, сделав хороший ремонт в служебном жилье за свой счет, ветеран вскоре обнаружил, что замки вскрыты, а в его квартире живет уже другая семья. Ветеран опротестовал решение суда в вышестоящей инстанции.Историю мытарств ветерана Бронникова «Номер один» уже неоднократно описывал. Она дичайшая даже по нынешним временам. Напомним, что ветеран с 1990 года вместе со своей женой и детьми, работая гражданским специалистом в структурах минобороны СССР, а потом и РФ, стоял в очереди на улучшение жилищных условий. В 2006 году по договору найма служебного жилого помещения он вместе с семьей заселился в ведомственную квартиру на станции Дивизионная.С этого времени работает в коммунальных подразделениях ведомства, в настоящее время - сторожем. В 2020 году он сделал за свой счет дорогостоящий ремонт в служебной квартире, который до него не проводился там десятилетиями. И на время ремонта временно переехал к своей дочери. Но когда вернулся, то в его квартире жила другая семья.Так решили работники ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» министерства обороны РФ. Мотивировав это тем, что, дескать, в квартире никто не проживает. После публикации в «Номер один» военная прокуратура Улан-Удэнского гарнизона внесла представление коммунальщикам. В мае 2021 года, как сообщил Сергею Бронникову помощник военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона Николай Шепель, начальник территориального подразделения ФГАУ «Росжилкомплекс» направил требование военнослужащему, заселившемуся в квартиру Бронникова, освободить помещение.Однако это оказалось временной победой. Вскоре военные подали исковое заявление в Советский райсуд, в октябре этого года вынесший решение о выселении. В основу решения суд положил показания двух свидетелей. Они рассказали, что ходили в квартиру Бронникова и там никто не жил. На этом «основании» суд первой инстанции обозначил свою позицию в деле: «в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмотрено федеральным законом».Между тем, как сообщается в апелляционной инстанции, «судом первой инстанции не учтено следующее: «Жилое помещение освобождено на время проведения ремонта; обязанности по содержанию жилого помещения выполнялись ответчиками вплоть до заселения в него третьего лица. Имеются справки, подтверждающие отсутствие задолженности по коммунальным платежам».Адвокат Бронникова отмечает, что к показаниям свидетелей «следует отнестись критически, так как П. (один из свидетелей) является женой командира войсковой части 44286, а П. (второй свидетель) проходит службу по контракту в указанной части».- Будем бороться до конца, пройду все инстанции, - говорит ветеран, ожидающий назначения процесса в Верховном суде Бурятии.В настоящее время выселенный из квартиры пожилой человек живет у дочери. Многолетнюю службу пожилого человека в военном ведомстве (продолжающего там работать) Родина оценила «по достоинству». «Номер один» будет следить за разрешением квартирного вопроса ветерана.Дмитрий Родионов, «Номер один».