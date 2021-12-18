Юноша из Кижинги метит на обложку глянца

Молодой уроженец района Бурятии участвует в международном конкурсе красоты «Супермодель мира»



18-летний житель Кижинги Александр Дансаранов принял участие в международном конкурсе красоты под названием «Супермодель мира». Как сообщают на странице мероприятия, на региональном этапе состязания проводят в формате онлайн в разных возрастных категориях – от 0 до 66 лет. Юноша из Бурятии соревнуется с участниками 15 - 18 лет.



Примерно год назад Александр Дансаранов, поговорив с родителями, подумал пойти в модельную сферу из-за подходящих природных данных: рост юноши - 192 сантиметра, среднее телосложение, приятная внешность. На будущее сделал несколько фотографий в улан-удэнском фотосалоне. Однако в конкурсе принял участие впервые и сразу прошел отбор.



- В июле съездили в Улан-Удэ и сделали несколько фотографий, но потом про них забыли. А недавно подруга отправила мне ссылку на конкурс, и мы решили съездить и провести фотосессию. Отправили одну фотографию и узнали, что Саша прошел отбор, а уже в январе его поместят на обложку журнала. Нам сказали, что сначала отбор на российском уровне будет продолжаться до февраля. А если Саша выиграет – поедем в Сочи, а позднее и на международный этап, - рассказывает мама юноши Ханда Лубсанцыренова.



Александр окончил Кижингинскую среднюю общеобразовательную школу, а также музыкальную школу по классу «баян». После девятого класса пошел учиться во ВСГУТУ на подразделение МЧС, однако выбор оказался не по душе, поэтому перешел учиться в другое учебное заведение. Сейчас Александр - студент третьего курса Бурятского аграрного колледжа им. М. Н. Ербанова. Состоит в клубе путешественников, увлекается футболом, в дальнейшем планирует продолжать учебу.



- Есть мнение, что конкурсы красоты – для женской аудитории. Но я считаю, что мир меняется, и, если данные позволяют, почему бы и не поучаствовать? Дальше мы бы хотели выйти на более серьезный уровень – Южную Корею, Японию. Тем более сейчас это популярно», - отмечает Ханда.



К слову, мама Александра Дансаранова – бурятский Instagram-блогер. Как признается Ханда Лубсанцыренова, она очень верит в успех сына и всячески поддерживает его. И отмечает, что во многом это ее заслуга тоже. В семье есть еще младшая дочь, она учится в девятом классе и тоже болеет за брата. На момент интервью Александр был занят, так как его дедушка сильно заболел, поэтому он помогал бабушке по хозяйству: колол дрова и топил печку.



Судя по участникам, география состязаний весьма обширная – можно увидеть жителей практически всех регионов страны. Отметим, после онлайн-конкурса победитель отборочного этапа получит сертификат на 100 тыс. рублей, звание, кубок, а также становится моделью для глянцевого журнала Fashion journal Luxury Stars, будет представлять свой регион на всероссийском этапе конкурса летом в Сочи, а затем представлять Россию на международной площадке.



Поддержать талантливого земляка можно проголосовав в соцсетях на страницах конкурса. Жители Бурятии восторгаются юношей в комментариях: «очень харизматичный, перспективный молодой человек», «желаю удачи», «красавец и опора мамы», «достойный молодой человек». Слова поддержки звучат как на странице конкурса, так и в местных пабликах республики.



Если Александр пройдет в финал, ему предстоят разные мастер-классы, традиционный конкурс дефиле, а также продемонстрировать свои таланты среди других претендентов. Помимо россиян, в состязаниях участвуют взрослые и дети из Азербайджана, Грузии, Армении, Таиланда, Украины, Беларуси и Казахстана. Нам же остается только пожелать Александру удачи!



Эржена Мансорунова, «Номер один».

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