В Улан-Удэ дети жалуются на проблемы со здоровьем после санобработки в школах

Возможно, причина этого в дешевых дезинфицирующих средствах



По словам родителей школьников, участились случаи ухудшения самочувствия детей, особенно аллергиков. Родители, опасающиеся за здоровье своих детей, объединились и решили провести свое расследование – как и чем именно проводится дезинфекция в школах города.



После школы становится плохо



Улан-удэнка Ольга Самсонова (фамилия изменена по ее просьбе) уверяет, что у ее ребенка, страдающего аллергией, после посещения уроков каждый раз ухудшается состояние. По ее словам, каждый раз на выходных симптомы проявления аллергии у сына удается снять, однако после нового похода в школу все вновь усугубляется.



- В этом году летом мы дома просидели, все хорошо. Выходим на учебу, глаза у сына начинают слезиться, отекают. Появился сухой кашель, нос забит постоянно. Сын жаловался, что в классе парты протирают чем-то резко и неприятно пахнущим. Я неоднократно обращалась в школу, просила хотя бы проветривать класс перед тем, как дети сядут за парты, но меня просто никто не слышал, - говорит Ольга Самсонова.



Как выяснилось, аналогичные проблемы есть и в других улан-удэнских семьях. Родители, объединившись, решили провести рейд по школам, чтобы проверить, как и чем проводится дезинфекция в школах. Кроме того, они нагрянули в Роспотребнадзор, где задали свои вопросы заместителю руководителя ведомства.



- Мы обошли несколько школ. И выяснили, что везде для обработки используется дезинфицирующее средство «Дез-Хлор», которым, по рекомендации Роспотребнадзора, нужно протирать поверхности каждые два часа. Еще в январе 2021 года мы отправили запрос в минобраз РБ, попросив предоставить сертификаты и документы, подтверждающие качество и безопасность антисептиков, дезинфекторов, рециркуляторов и термометров. На что нами получена отписка, в которой кратко написано: «Указанные в письме средства индивидуальной защиты имеют сертификаты качества и соответствуют государственным стандартам (ГОСТ)». Однако в подтверждение никакой документации не было приложено. Только после обращения в прокуратуру (вынесшую постановление о привлечении должностного лица к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) нам дали полный ответ. Прочитав информацию о препарате, я поняла, что для моего ребенка-аллергика этот раствор опасен. Он обжигает слизистую носа, рта, оседает и накапливается в организме, - утверждает Ольга.



По словам родителей, в Роспотребнадзоре им дали разъяснения о том, что дезинфицирующая обработка школ действительно теперь носит не рекомендательный, а обязательный характер. Причем из перечня рекомендованных дезинфицирующих средств школы сами выбирают более удобный для себя вариант. Нетрудно догадаться, что школы предпочли одно из самых бюджетных средств. Так, во всех школах, которые обошли активисты, применялся один и тот же «Дез-Хлор».



Выбрали подешевле



- То есть хлорные средства более дешевые. Безхлорные, конечно, подороже. Поэтому школы остановили свой выбор именно на этом средстве. Более того, обработка им должна происходить каждые два часа. Также я узнала, что обрабатывают парты прямо перед занятиями и даже не проветривают кабинет. В то время как «Дез-Хлор» опасен своими испарениями, - говорит мать еще одного школьника Анна.



Однако в Роспотребнадзоре говорят о безопасности данного препарата.



Организации самостоятельно принимают решение об использовании тех или иных зарегистрированных в установленном порядке дезинфицирующих средств. Дезинфицирующий препарат «Дез-Хлор» зарегистрирован в установленном порядке, поэтому его применение разрешено на территории Российской Федерации, пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.



Тем временем активисты создали чат, куда стали подключаться другие родители, делившиеся своими проблемами. Родители сообщали о том, что у детей появляются пузыри на деснах, языке, расстройства желудка, тошнота, чувство жжения в груди (в легких).



- Мы узнали, что даже в «красной зоне», где столько заразы, применяется именно такая обработка, причем каждые три часа, а не два. На таких больших объектах, как вокзалы, аэропорты дезинфицируют помещения не так часто, как в школах. Кроме того, бывший работник тубдиспансера нам рассказала о том, что сама работала с данным средством. По правилам сначала нужно обработать поверхность «Дез-Хлором», после чего через 30 минут необходимо смыть его мыльной водой и далее обязательно проветрить помещение. В школах это не делается. И самое страшное, не исключено, что и в столовых также используется данное средство. Дети жалуются на то, что чай пахнет каким-то моющим раствором. Зачем так травить наших детей? Уборщицы в школах нам рассказали, что уже не чувствуют запахи. Настолько у них обожжена слизистая, видимо, - сетуют родители.



По их словам, они понимают важность проведения санитарной обработки, но считают, что средства должны быть выбраны самые щадящие и безопасные для детей. Если идет речь о здоровье детей, то доводы о дешевизне препаратов не должны быть основополагающими. Как и должны строго выполняться все инструкции по приготовлению растворов.



- Одинаковые симптомы стали появляться у многих детей города Улан-Удэ, сейчас уже есть информация и о Северобайкальском районе. Что дальше? Идет постоянная химическая интоксикация. Аллергия наверняка уже появляется и у совершенно здоровых детей, ведь идет накопительный эффект. Даже если препарат сертифицирован, то непонятно, как и в каких пропорциях его разводят в школах? Почему в школах нет таких проверок? Соблюдаются ли инструкции на местах? Почему наших детей травят, причем даже не спрашивая разрешения у родителей на использование данных растворов? – вопрошают улан-удэнцы.



Запретная тема



К слову, как родители, так и журналисты зачастую сталкиваются с тем, что любые вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом, воспринимаются чиновниками, учителями, директорами, врачами как запретная и опасная для «лишних» разговоров тема. Учителя, врачи, у кого мы пробовали взять комментарий, категорически отказались говорить с журналистом на эту тему даже анонимно, попросив нас выслать официальные запросы в соответствующие министерства.



Между тем никто не спорит с тем, что санитарная обработка помещений, улиц и мест массового скопления людей, несомненно, препятствует распространению коронавирусной инфекции. Как остается фактом и то, что чрезмерное употребление дезинфекционных средств на основе хлорки опасно для здоровья.



«Прежде всего врачи советуют быть осторожным с парами хлорки, так как они могут вызвать ожог слизистых оболочек носа и глотки. Еще более опасная ситуация может сложиться, если пары хлорки при значительной ее концентрации попадут в нижние дыхательные пути, то человеку станет плохо и он может начать задыхаться. Если хлорка используется для мытья полов, то она наиболее опасна для маленьких детей. Из-за низкого роста они ближе находятся к полу, чем взрослые. По этой же причине хлорка опасна и для кошек и собак. Поэтому врачи советуют для дезинфекции использовать спиртовые растворы», - сообщает «Российская газета».



«Хлорсодержащие средства обладают запахом, который может неблагоприятно сказываться на самочувствии людей, имеющих расстройства здоровья. Например провоцировать приступы бронхиальной астмы. Кроме того, при высоких концентрациях хлор может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек», - вторит и ВОЗ в своих рекомендациях под названием «Уборка и дезинфекция помещений и поверхностей в контексте COVID-19».



Судя по всему, родители действительно подняли важную тему, от которой нельзя просто так отмахнуться. Хотелось бы, чтобы в школах не только брали под козырек, слепо исполняя все приказы властей в страхе перед наказаниями и штрафами, но и помнили о том, что нельзя одной рукой защищать детей от одной болезни и тут же подвергать их опасности с другой стороны.



Василиса Шишкина, «Номер один».

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.