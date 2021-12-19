«Промгражданстрой» не может достроить дома в 140-м квартале

Дольщики прошли огонь и воду



В Улан-Удэ уже более четырех лет не может завершиться строительство жилого комплекса «Императорский» в 140А микрорайоне. Дольщики прошли огонь и воду: люди уже доказывали в суде, что полностью оплатили застройщику за свои непостроенные квартиры, а сейчас жалуются на то, что дом никак не признают проблемным.



Строительство жилищного комплекса «Императорский» (изначально он назывался «Лесная-2») началось в 2017 году. Застройщик - АО «Промгражданстрой» - обещал построить несколько тысяч квадратных метров жилья в новом, 140-м квартале. Тогда, в 2010-е гг., «Промгражданстрой» был одним из крупнейших застройщиков в Бурятии. Помимо жилых домов в Улан-Удэ, компания возвела офис «БайкалБанка», дацан «Ринпоче Багша», отделение БСМП и другие объекты.



Однако уже к 2016 году у застройщика возникли проблемы, фирма заморозила строительство крупных новостроек на улице Ключевская («Ангара»-1 и «Ангара»-2), а затем и в 140-м квартале.



- Договор мы с супругом и часть других обманутых дольщиков заключили в 2017 году, ни о каких проблемах фирмы не знали. Везде тогда крутили видеоролик о новом жилом комплексе - красивая картинка, обещания построить высотные дома в 15 - 17 этажей. И мы решили приобрести там жилье. Деньги платили вовремя, нас все время торопили. Договоры наши должны были передать на регистрацию в Росреестр, но она все время откладывалась из-за каких-то ошибок. А в 2018 году еще и ПСД поменялась – дома решили строить в пять этажей, - рассказывает одна из обманутых дольщиков Елена Астапова.



Женщина отмечает, что новость об изменении ПСД до нее дошла из Интернета, а не от руководства «Промгражданстроя». Было еще одно вынужденное изменение в договоре: изначально Елена с супругом собирались приобрести две однокомнатные квартиры, но застройщик спланировал дом так, что рядом была только «двушка». Елене пришлось согласиться, переоформлять договор и доплачивать. Всего женщина оплатила более 3 млн рублей за две квартиры.



В 2018 году АО «Промгражданстрой» признано банкротом, но появилась еще одна структура - ООО «Промгражданстрой». С ее помощью руководство фирмы попыталось привлечь соинвесторов, но безуспешно. Супруги узнали о банкротстве своего застройщика и обратились в Арбитражный суд с ходатайством о включении в список кредиторов АО «Промгражданстрой». Тяжбы растянулись на три года. Только в этом году супругов признали потерпевшими и включили в реестр кредиторов. Интересно, что это решение пытался оспорить Фонд поддержки граждан – участников долевого строительства на территории Республики Бурятия, который обманутых дольщиков должен защищать.



- В 2019 году мы узнали, что застройщик теперь у нас ООО «Промгражданстрой» с тем же руководством. Анастасия Цыренова, представитель фирмы, на связь с нами не выходила, разговоров избегала. Наши договоры вновь не могли пройти регистрацию. Все это тянулось до 2020 года, а дома так и не строились. Как были два строящихся дома, так они и остались, - говорит обманутая дольщица.



Уже намного позже, полностью рассчитавшись за непостроенное жилье, Елена узнала, что компания не имела права брать деньги, не зарегистрировав договор в Росреестре. Фактически это были просто договоры займа - дольщики проспонсировали застройщика.



Дольщики обратились в прокуратуру. В заявлении они указали, что «застройщик уклонился от исполнения своих обязательств по договору. В настоящее время сотрудники ООО «Промгражданстрой», в том числе лицо, подписавшее договор - А. Цыренова, не отвечают на телефонные звонки, офис, в котором находилась компания, используется другой организацией. В настоящее время полагаем, что руководство застройщика в лице ОАО «Промгражданстрой», создав аффилированную ООО-шку с тем же названием, пытается уклониться от исполнения своих обязательств перед дольщиками».



Основания для таких предположений имеются. Так, кредиторам обанкроченного АО не удалось взыскать с компании более полумиллиарда долгов – эти деньги исчезли вместе с компанией. А новая ООО-шка только за последний года накопила 135 млн рублей, которые с нее пытаются взыскать банк и подрядчики. Также в судах находятся иски от нескольких обманутых дольщиков.



В Фонде поддержки граждан – участников долевого строительства на территории Республики Бурятия «Номер один» сообщили, что в настоящее время вопрос с дольщиками «Промгражданстроя» находится на контроле в комиссии при правительстве РБ по регулированию вопросов завершения долевого строительства многоквартирных домов, признанных проблемными объектами. В любом случае ожидание затягивается на неопределенные сроки и ни денег, ни квартир людям пока не видать.



Лариса Ситник, «Номер один».

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