Россияне скупают байкальский мусор

За месяц жители России накупили мусора с берегов Байкала у иркутских волонтеров на 100 тыс. рублей



В ноябре иркутская экологическая организация «Мой Байкал» открыла первый в мире «супермаркет мусора», собранного с берегов озера. В каталоге покупок можно увидеть консервные банки, обертки от шоколадок, зубные щетки в тине, батарейки и многое другое. Подробности об авантюрном проекте «Номер один» рассказала один из организаторов Полина Кайзер.



Как родился проект



Волонтеры организации «Мой Байкал» отсчитывают историю своего сообщества уже с 2016 года. За это время они устраивали многочисленные акции по уборке мусора на 54 побережьях и вывезли оттуда порядка 200 грузовиков с отходами. И в этом году один из их проектов привлек внимание всей России – авантюристы решили создать первый в мире «супермаркет мусора», собранного с берегов священного озера Байкал. О нем написали практически все российские СМИ, а принять участие решились люди из десятков городов.



Как рассказывает один из основателей проекта Полина Кайзер, идея создать супермаркет пришла к ним во время девятимесячного обучения в московском фонде «Нужна помощь». Эксперт Александр Чумаченко из московского креативного агентства SLD, выслушав проблему иркутских волонтеров, поразился масштабу проблемы и решил тоже принять участие в разработке решения. И в рамках обучения креативщик вместе с волонтерами подумали, а почему бы не попробовать сделать просветительский проект в виде онлайн-магазина?



- Цель нашего проекта – показать общественности значимость «мусорной» проблемы на озере Байкал, а также попытаться донести до людей ее решение. Неважно, приезжал ли человек, был на Байкале или нет, главное – необходимо осознать проблему и предпринять действия во благо природы. Мы предложили простые и эффективные действия с элементами игры - просто перейти на нашу интерактивную платформу - в «супермаркет мусора», почитать информацию о товаре и сделать покупку. Покупка равнозначна пожертвованию. Эта платформа создана для того, чтобы собрать средства для нашей некоммерческой организации на проекты 2022 года, - рассказывает Полина.



Батарейки за 10 тыс. рублей



На первый взгляд удивляет цена товаров – на платформе можно найти зубную щетку за 389 рублей, пачку из-под сигарет за 256 рублей, упаковку из-под чипсов за 215 рублей и самый дорогой товар - батарейки за 10 560 рублей. Как объяснила Полина, эта цена выбрана отнюдь не случайно – для установления стоимости мусора привлекли эколога и молекулярного биолога Дарью Бедулину.



- Мы вместе с ней смотрели весь цикл от производства товара до его транспортировки на утилизацию и закладывали эту информацию в ценообразование. Например, когда человек открывает карточку той же зубной щетки, в ней есть описание, какой ущерб она несет для природы от момента ее изготовления до утилизации. Важно, из каких пластмасс была создана, какое время будет в природе разлагаться (и будет ли вообще). Кроме того, прежде чем эту пластмассу для зубной щетки изготовить, нужно добыть сырье, а сырье для нее – это нефть, добываемая весьма вредоносными способами для природы. Мы попытались всю эту информацию уместить в небольшие описания, достаточные для того, чтобы погрузить человека в проблему. Важно понимать: мусор – это не только то, что ты выкинул сейчас в мусорное ведро и забыл. Поэтому в «супермаркете» три начала: включить у людей экологическую осознанность, дать понять, какой вклад они делают, совершая покупку, и подключить их в круг благотворительности. И любой человек, сидя у себя дома где-нибудь в Москве, может поучаствовать в решении проблемы, - добавляет Полина.



Следует отметить, что экоактивисты борются с несанкционированными свалками, чтобы они не просто исчезли с берегов, но и не появлялись там в дальнейшем. Во время акций «Мой Байкал» мусор собирается по раздельной технологии, то есть отходы сортируются на фракции: пластик, стекло, металл и т. д. Это необходимо, чтобы найти подрядчиков, которые эти отходы заберут и отправят на переработку. В ином случае работа будет бессмысленна – собрать свалку с одного места и переместить на другое. Создавая проект, волонтеры вместе с креативщиком старались обойтись минимальными финансовыми затратами и привлекали к проекту идейных людей, согласившихся помочь практически за бесплатно: фотографов, программистов, блогеров.



Оставить наследие



- За месяц в проекте поучаствовали 253 человека, в тройку лидеров-городов вошли Москва, Санкт-Петербург и Иркутск. На самом деле откликнулись десятки городов России из разных регионов. Самыми покупаемыми товарами стали фантики от батончиков «Баунти». Люди нам писали: «Мы хотим освободить от такого «райского наслаждения» Байкал». Еще очень хорошо брали зубные щетки, пакеты-маечки, пластиковые бутылки из-под пива и воды. Очень хорошо раскупали пластик. А самый дорогой в нашем супермаркете товар – это батарейки. Они наносят больший вред природе. Люди проникаются идеей, и это радует. За месяц работы проект принес 100 тыс. рублей, - рассказывает экоактивистка.



Все деньги «супермаркета мусора» пойдут на реализацию проектов 2022 года. Как рассказывает Полина Кайзер, на момент создания проекта целевая аудитория была следующая - женщины, интересующиеся темой экологии, ведущие активный образ жизни, проживающие в крупных городах, увлекающиеся путешествиями и имеющие детей.



- Изучая нашу аудиторию по проектам, мы поняли, что людей беспокоит сохранение природы не только для себя, но и для будущих поколений. Людям также важно показать детям чистое озеро, сохранить его чистоту. В принципе, эти расчеты себя оправдали, результат получился. Еще покупателям понравился элемент игры нашей площадки и слоган: «Просто добавь мусор в корзину!». Хоть она и виртуальная, но все-таки корзина для мусора. И покупку можно совершить на любую сумму, так как цены разные, - отмечает организатор.



Конечно, никто никому не собирается в посылке отправлять мятую и грязную обертку или бутылку из-под пива. На площадке «Мой Байкал» люди, как в игре, покупают определенную виртуальную вещь. За месяц «супермаркета» совершены две крупные покупки – пара россиян приобрела две батарейки.



«Экогопник»



- Мы начнем развиваться по схемам супермаркетов, например, запустим новогоднюю акцию: «Купи мусор – выиграй поездку на Байкал». А также будем добавлять товар, эксклюзивные категории товаров, то есть все как в настоящем магазине. Планируем аукционы, например: «Купи шубу жене!», так как мы находим даже шубы на озере, – делится Полина Кайзер.



За время существования организации волонтеры находили множество необычных вещей на берегах и в воде озера: например, шубы, халат 1978 года производства, старинные гвозди. В дальнейшем это тоже можно использовать для развития «супермаркета». Как отметил соучастник проекта, эксперт из московского креативного агентства SLD Александр Чумаченко, «работая в рекламе, мы знаем, как часто в коммуникации брендов используются образы природы России и, в частности, Байкала. И в этом проекте нам важно подсветить суровую действительность».



- Надеемся, что этот проект не только соберет средства на работу организации «Мой Байкал», но и поможет людям задуматься об ответственном потреблении. Ведь все, что мы покупаем в магазине, уже есть на Байкале. Становитесь волонтерами, делайте пожертвование в «Мой Байкал» – добавьте мусор в корзину магазина, – призывает креативщик.



Своим мнением поделился и один из покупателей, житель Иркутска Александр Откидач. Мужчина одним из первых совершил покупки и горячо поддерживает «супермаркет». Иркутянин даже предлагает более «авантюрные» идеи.



- Я живу в Иркутске, и Байкал для меня, конечно, родной дом. Сколько я оттуда вывез различного мусора - не сосчитать. Поэтому не могу пройти мимо различных мероприятий по поддержке чистоты. К сожалению, пока мы проигрываем. Предприниматели и туристы, прежде всего из Иркутской области, как будто поставили себе цель уничтожить Байкал. С каждым годом они мусорят все больше. Поэтому здесь нужны смешные и яркие идеи. Например, как «супермаркет мусора». Я приобрел баночку пива, зубную щетку, упаковку чипсов и сушеных бананов. Планирую совершать там покупки и обязательно расскажу об этой возможности всем своим друзьям. Не стоит стоять на месте, нужно развивать сервисы и придумывать новые проекты. Например, активировать «экогопника». Пускай каждый мусорящий знает - нанося вред Байкалу, он может быть бит! - иронизирует Александр Откидач.



Эржена Мансорунова, «Номер один».

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.