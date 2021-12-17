Общественники остались довольны качеством дизтоплива в Улан-Удэ

Нарушений на АЗС не выявлено





6 декабря представители Общероссийского народного фронта в Бурятии провели забор проб дизельного топлива на пяти АЗС Улан-Удэ. Как сообщил в соцсетях сопредседатель штаба ОНФ Максим Кириенко, полученные результаты приятно удивили общественников.

«Лабораторные исследования показали, что все пробы соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза, показатели находятся в пределах допустимой нормы, содержание механических примесей и воды отсутствует», - рассказал он.Пробы брали на АЗС «Байкальской региональной компании», «Роснефти», «ННК-Байкалнефтепродукта», «КрайсНефти» и «Сибирской топливной компании».По словам Максима Кириенко, это третий мониторинг качества топлива, проведенный с 2018 года. Результаты первых двух выявили множество нарушений. Например, согласно результатам испытаний 2018 года, массовая доля серы на одной из АЗС составляла 1144 мг/кг при норме не более 10. Сейчас этот показатель во всех пяти пробах соответствовал норме и составил от 5 до 8,9 мг/кг.«Новая проверка показала, что предыдущие исследования были не напрасны и сейчас АЗС Улан-Удэ не позволяют себе отпускать потребителям некачественное дизельное топливо», - резюмировал общественник.Фото: «Номер один»