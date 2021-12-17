В Бурятии за отвод леса будет платить бюджет

Это новшество не устроило некоторых депутатов Хурала





В Хурал Бурятии внесли законопроект, согласно которому бюджет республики берет на себя финансирование отвода леса.

Сейчас действуют иные правила. По ним за отведение деляны платит тот, кто хочет ее выкупить. Однако после этого отведенный участок выставляют на аукцион. И часто бывает, что его выигрывает не тот, кто заплатил за отведение, а другой потенциальный лесопользователь.- Законопроект направлен на то, чтобы таких спекуляций не было, - объяснял ситуацию депутат Иннокентий Вахрамеев.Впрочем, некоторые депутаты, наоборот, увидели в этом законе поощрение вырубки лесов Бурятии за счет бюджета. Так, Игорь Бобков подсчитал: в бюджете на отвод лесосек запланировано 184 млн рублей. Доходы же бюджета от вырубки лесов составят 350 млн рублей. Применив арифметику, он пришел к выводу, что Бурятия получит 166 млн рублей за вырубку трех млн кубометров леса. А если посчитать на каждого жителя Бурятии, то выходит 166 рублей на человека в год. Что крайне мало.- Подумайте, нужно нам это с вами или нет, - защищал национальные богатства республики депутат.Впрочем, он остался в меньшинстве, ведь никто из депутатов не выступил в его поддержку.Более того, другие депутаты пытались объяснить Бобкову, что этот закон принесет пользу Бурятии. Ведь, во-первых, он избавит лесные аукционы от спекулянтов, во-вторых, повысит интерес к ним добросовестных предпринимателей.- Закон выравнивает условия при проведении аукционов, - говорил, к примеру, Анатолий Кушнарев. - Он простимулирует большее количество предпринимателей поучаствовать в аукционах, тем самым доходная часть бюджета может быть увеличена.Фото: «Номер один»