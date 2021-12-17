В Улан-Удэ задержан отчим, жестоко избивший восьмилетнего пасынка

Он швырял его о стену, бил ногами по голове и туловищу; мать осталась безучастна



В Улан-Удэ 14 декабря в Детскую республиканскую клиническую больницу госпитализирован восьмилетний мальчик с травмами головы, ушибом спины и таза. Возбуждено уголовное дело по статье. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний отчим ребенка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



В ходе проведенного допроса мужчина, пытаясь избежать ответственности, заявил, что мальчик упал дома и ударился головой о металлическую трубу. Однако его показания противоречили рассказу потерпевшего и другим собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательствам, на основании которых задержанному уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



По данным следствия, в ночь на 14 декабря обвиняемый вместе с супругой дома употреблял спиртные напитки. Под утро мужчина увидел пасынка, который до этого несколько дней гостил у дяди. Отчиму не понравилось, что ребенок долго отсутствовал дома. Он решил наказать мальчика, схватил за одежду и несколько раз с силой швырнул в стену, а затем нанес удары ногами по голове и туловищу. После этого взрослые продолжили распивать спиртное. Мальчик оставался дома, на его жалобы о головных болях никто из родителей не обращал внимание. Под вечер потерпевший ушел к дяде, который отвез ребенка в больницу.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.



В семье помимо потерпевшего воспитываются еще двое детей. Их жилищно-бытовые условия будут проверены в рамках уголовного дела. Также будет дана оценка бездействию матери, которая не реагировала на жалобы мальчика после нападения отчима и оставила его без помощи в опасном для жизни состоянии.



Фото: pixabay.com



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