В Бурятии приставы отрицают, что ловят должников на пунктах вакцинации

В УФССП уверены, что их обвинили безосновательно



Утром 17 декабря в популярном бурятском паблике появилась информация о том, что на каком-то пункте вакцинации в Бурятии судебные приставы ловят должников.



"На пункте вакцинации дежурят судебные приставы. При нас оформили какую-то даму, пришедшую на второй компонент прививки", - написал анонимный автор.



Как пояснили "Номер один" в пресс-службе УФССП по Бурятии, информация в этой публикации не соответствует действительности.



"Данная информация не соответствует действительности, не является официальной и не исходит от официальных лиц УФССП России по Республике Бурятия. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия информирует, что в ведомстве не проводят и не планируют мероприятий, а также исполнительных действий на пунктах вакцинации с участием сотрудников для работы с гражданами", - сообщили "Номер один" в пресс-службе ведомства.



Отметим, в комментариях к посту пользователи тоже не поверили автору, посчитав сообщение провокацией антипрививочников.



Фото: "Номер один"



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