Юрий Трутнев: «Лёд тронулся»

Дальневосточный полпред обещал поддержку проектам в сфере туризма Бурятии



Горнолыжный курорт, этно-комплекс, водный туризм. Такие проекты представили инвесторы полпреду в ДФО Юрию Трутневу на совещании в Улан-Удэ по актуальным вопросам развития туристической отрасли региона, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Мы на этом совещании рассматривали вопросы, связанные с развитием туризма в Бурятии. Буквально несколько дней назад проводили такие же совещания на Камчатке. Считаю, что и на Камчатке, и у Бурятии высокий туристический потенциал. Там лёд тронулся. Появились достаточно крупные проекты. Один из таких самых больших проектов – «Три вулкана». Ну а сегодня мы должны разобраться, в каком состоянии находится развитие туризма в Бурятии, что мы должны сделать для того, чтобы создать условия для инвестиций в эту отрасль», - отметил Юрий Трутнев.



В заседании принял участие инвестор, уже реализующий туристический проект в Бурятии - ООО «Грин Флоу Байкал». Напомним, компания начала строительство отельного комплекса в особой экономической зоне «Байкальская гавань». Также о своих инвестиционных туристических проектах рассказали российский скульптор и художник Даши Намдаков, представитель компании «Славное море» Максим Сурнин, учредитель ООО «Курорты Бурятии» Батор Цынгуев.



«Со времени последнего нашего совещания по туризму произошли большие изменения, у нас появились новые инвесторы, новые желающие, которые уже подготовили землю и готовят реализацию проектов», - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.



Так, свой инвестиционный проект представил представитель ООО «Славное море» Максим Сурнин. Компания планирует строительство туристско-рекреационного кластера в поселке Выдрино Кабанского района, предполагающее развитие инфраструктуры внутренних водных путей и круизного туризма на Байкале, а также создание на горе Мамай инфраструктуры для зимнего отдыха.



Известный российский художник и скульптор Даши Намдаков планирует создание этнографического комплекса в «Байкальской гавани».



Представители ООО «Озерное» рассказали о возможности строительства сети капсульных экоотелей на Байкале, позволяющих путешествовать туристу внутри региона, останавливаясь в фирменных комфортабельных отелях сети. Подобный проект компания уже запустила на Алтае.



Также в рамках вопроса о расширении границ ТОР «Бурятия» Юрию Трутневу был представлен проект по развитию туристско-рекреационного кластера в поселке Аршан Тункинского района. Проект предполагает реконструкцию существующей и создание новой туристической инфраструктуры в популярном благодаря своим лечебным источникам курорте Тункинского района «Аршан».



По итогам совещания полпред оценил высокий потенциал представленных проектов и отметил, что будет их поддерживать для дальнейшей реализации в Бурятии.



«Мы очень много говорим о том, что есть озеро Байкал, вокруг которого отдыхают много «диких» туристов, и том, что этот «дикий» туризм надо привести в какое-то цивилизованное состояние Во-первых, предоставить людям возможность отдыхать внутри России на нашем уникальном озере, а во-вторых, уменьшить нагрузку на озеро Байкал, потому что «дикий» туризм, конечно, наносит озеру огромный ущерб. Радует, что появился целый ряд инвесторов. Они пока в предпроектной стадии, но мы заинтересованы в развитии туристической инфраструктуры, поэтому мы все эти проекты будет поддерживать с жесткими требованиями к соблюдению экологического законодательства», - резюмировал Юрий Трутнев.



Фото: egov-buryatia.ru



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