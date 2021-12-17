В Хурале предупредили об угрозе сельчанам Бурятии

По словам депутата, в районах работа по отлову бродячих собак не ведется





Тему безнадзорных животных на сегодняшней сессии Хурала Бурятии поднял экс-министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики, а ныне депутат, директор филиал компании «Россети Сибирь» Сергей Козлов. По его словам, эта проблема стала основной темой обсуждения его недавней встрече с молодежью.

Особенно остро вопрос стоит в северных районах, где, в отличие от Улан-Удэ, нет собачьих питомников.- Как собаки бегали бездомные, так и бегают. Еще больше их стало, - описывал ситуацию депутат.Он напомнил, что управление ветеринарии обещало создать комплексную программу по созданию собачьих приютов в Бурятии. Однако такая работа ведется только в Улан-Удэ.- Видимо ждем очередной какой-то взрывной случай, и потом снова будет это обсуждать, - предположил депутат.Фото: «Номер один»