У ассенизаторов Улан-Удэ появились конкуренты

Городское предприятие может подмять под себя прибыльный бизнес



Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, теперь для откачки жидких бытовых отходов жители частного сектора города могут обратиться в Комбинат по благоустройству.

«В настоящее время Комбинат по благоустройству откачивает жидкие бытовые отходы на 139 участках, в том числе 59 – юридические лица, 80 – многоквартирные дома. Комбинат также может выполнить работы по откачке в частном секторе. Для этого жителям необходимо позвонить в договорной отдел комбината», - сообщили в пресс-службе мэрии.



Откачка отходов может производиться во всех микрорайонах в черте города. Вывоз будет производиться по следующим тарифам: 3,75 м3 - 1256,25 рублей, 5 м3 - 1260 рублей, 7 м3 - 2429 рублей.



Напомним, недавно горожане жаловались, что услуги на откачку отходов со стороны частников



Фото: мэрия Улан-Удэ «В настоящее время Комбинат по благоустройству откачивает жидкие бытовые отходы на 139 участках, в том числе 59 – юридические лица, 80 – многоквартирные дома. Комбинат также может выполнить работы по откачке в частном секторе. Для этого жителям необходимо позвонить в договорной отдел комбината», - сообщили в пресс-службе мэрии.Откачка отходов может производиться во всех микрорайонах в черте города. Вывоз будет производиться по следующим тарифам: 3,75 м3 - 1256,25 рублей, 5 м3 - 1260 рублей, 7 м3 - 2429 рублей.Напомним, недавно горожане жаловались, что услуги на откачку отходов со стороны частников резко подорожали . Те, в свою очередь, объяснили рост цен закрытием некоторых пунктов слива отходов, из-за чего рейсы по их вывозу становятся значительно длиннее. Как бы то ни было, но подорожание услуг у частных ассенизаторов может привести к перетоку части их клиентов в городское предприятие.Фото: мэрия Улан-Удэ

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.