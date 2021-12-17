В Бурятии предложили платить всем земским врачам по 3 млн рублей

Сегодня на такую сумму могут рассчитывать только врачи остродефицитных направлений



Напомним, недавно на уровне правительства Бурятии были приняты меры для решения проблемы дефицита врачей в селах и малых городах. Помимо федеральных единовременных выплат в размере 1 млн рублей участникам программы «Земский доктор», приезжающих работать в моногорода Закаменск, Кяхта и Гусиноозерск, будет предоставляться дополнительно 1 млн рублей из республиканского бюджета. Тем самым, врачи, которые в 2021 году прибыли работать в моногорода с численностью населения до 50 тысяч, дополнительно получат 1 млн рублей в 2022 году, а суммарно специалист получит 2 млн рублей.

Также врачи остродефицитных специальностей, прибывшие на работу в 2022 году в села и города с населением до 50 тысяч человек в рамках программы «Земский доктор», дополнительно получат 1 млн рублей из республиканского бюджета к 2 млн из федерального бюджета. Суммарно специалист получает 3 млн рублей.



Такую ситуацию депутат Хурала Вячеслав Цыбиков назвал несправедливой. На сегодняшней сессии республиканского парламента он выступил с предложением платить по 3 млн рублей не только остродефицитным, но любым врачам, приезжающим в села и малые города.



Депутат напомнил, что недавно из Закаменского района



Фото: «Номер один» Также врачи остродефицитных специальностей, прибывшие на работу в 2022 году в села и города с населением до 50 тысяч человек в рамках программы «Земский доктор», дополнительно получат 1 млн рублей из республиканского бюджета к 2 млн из федерального бюджета. Суммарно специалист получает 3 млн рублей.Такую ситуацию депутат Хурала Вячеслав Цыбиков назвал несправедливой. На сегодняшней сессии республиканского парламента он выступил с предложением платить по 3 млн рублей не только остродефицитным, но любым врачам, приезжающим в села и малые города.Депутат напомнил, что недавно из Закаменского района уволилось 13 врачей , и отметил, что полумерами проблему не решить.Фото: «Номер один»

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