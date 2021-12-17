На Байкале пытались спасти тонущего изюбря

К сожалению, животное не выжило



Как сообщается в аккаунте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», подобраться к изюбрю вплотную было сложно из-за льда, процесс формирования которого на Байкале ещё продолжается. Помогали инспекторам полицейский и местные жители. Когда мужчинам удалось накинуть верёвку на рога изюбря и вытянуть его на берег, признаков жизни дикий красавец уже не подавал, а реанимационные мероприятия желаемого результата не принесли.









Спасать изюбря из воды накануне пришлось инспекторам Прибайкальского национального парка. Они обнаружили обессилевшее животное, которое не могло выбраться на берег, вблизи населённого пункта Песчанка на острове Ольхон.Сотрудникам природоохранного учреждения предстоит рассчитать сумму нанесённого природе ущерба. Кто его будет возмещать - ещё предстоит установить. Если зверя в ледяную ловушку загнали волки - а такое в данной местности инспекторы ранее наблюдали, то спрос с них не велик. Если же ситуация произошла по вине собак, гуляющих без надзора или вовсе бродячих, нести ответственность должен владелец животных или муниципалитет, не выполнивший обязанностей по отлову.Фото и видео: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»