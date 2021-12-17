В Улан-Удэ Новый год переносят на 30 декабря. По просьбам горожан

Открытие главной городской ёлки на площади Советов перенесено с 31 декабря на предпраздничный сокращенный рабочий день



В Улан-Удэ по многочисленным просьбам и обращениям горожан и, учитывая то, что 30 декабря – это предпраздничный сокращенный рабочий день, открытие главной городской ёлки на площади Советов и праздничное театрализованное представление «Чудеса под Новый год» перенесены на 30 декабря, сообщает мэрия столицы Бурятии.⠀



Как и планировалось, интерактивная квест-игра по мотивам популярного мультфильма режиссера Эрдэни Жалцанова «Приключения Бадмы и Чагдара по новогоднему городку» с 15:00 до 17:.00 пройдет 29 и 30 декабря. Игра будет состоять из шести этапов – заданий: участники будут отвечать на вопросы об истории города, природе Бурятии и озере Байкал. ⠀



Для участия в квесте необходим смартфон или планшет, поддерживающий программу по считыванию QR – кодов. Зарегистрироваться необходимо будет при входе в ледяной городок у информационного стенда. С этого момента виртуальные Бадма и Чагдар приглашают гостей в квест-игру. Квест-игра пройдет четыре раза: 29, 30 декабря и 7 января с 15:00 до 17:00, а также в день празднования Сагаалгана - 2-го февраля с 11:00 до 13:00.⠀

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А 30 декабря с 17:00 пройдёт развлекательно-игровая программа с бесконтактными музыкальными играми, посвященная наступающему Году Тигра. Гостей будут ждать аниматоры в костюмах сказочных персонажей. ⠀

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В 17:30 начнется открытие Главной городской ёлки. Творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры подготовили для зрителей музыкальный пролог «С Новым годом!». На празднично оформленной сцене будут установлены экраны, и вся театрализация будет сопровождаться на видео. Артисты театра современного танца «Угол зрения» готовит новогодний танец тигрят. Появление Деда Мороза и Снегурочки будет сопровождаться выступлением театра «Забава», а после приветствия Деда Мороза горожан и гостей столицы Бурятии с наступающим Новым годом поздравят официальные лица.⠀

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Красочным завершением праздника станет музыкальный новогодний фейерверк длительностью 5 минут.



Фото: ulan-ude-info.ru



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