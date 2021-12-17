Улан-Удэ на два года раньше войдет в федеральный проект «Чистый воздух»

Это стало возможным благодаря поддержке полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева



Улан-Удэ на два года раньше - уже с осени следующего года - станет участником федерального проекта «Чистый воздух». Такое решение принято сегодня на совещании под председательством полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.



«По поручению президента России Владимира Путина был разработан федеральный проект «Чистый воздух». В 2018 году первыми в него попали 12 городов. К сожалению, наш город тогда не вошел в этот перечень, поэтому мы сразу же поставили цель как можно быстрее стать его участниками. Создали проектный офис вместе с правительством Бурятии и главой республики Алексеем Цыденовым.



На протяжении двух лет вместе с учеными и ведущими институтами страны прорабатывали разные варианты решения проблемы. Это: переход на электроотопление, производство бездымного топлива, развитие сетей теплоснабжения, внедрение специальных фильтров на трубы котельных. Итогом стало то, что Улан-Удэ был предложен в расширенный перечень городов на 2024 год», - рассказал Игорь Шутенков.



«Юрий Трутнев уже второй раз в этом году посещает Улан-Удэ, в феврале и сейчас. Он непосредственно видит всю картину задымления над городом. Благодаря поддержке на высшем уровне мы сможем в ближайшие годы сделать воздух чище», - подчеркнул мэр.



Фото: egov-buryatia.ru



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