Минприроды России разработает программу восстановления снежного барса

Планируется создание Центра разведения, реабилитации и реинтродукции снежного барса



В Минприроды России разработают программу восстановления снежного барса. Как сообщила пресс-служба ведомства, документ направлен на пополнение существующих группировок ирбиса в стране и основывается на Стратегии сохранения снежного барса в Российской Федерации.



Обсуждение актуальных направлений работы по заявленной теме состоялось на заседании секции экспертов по сохранению снежного барса (ирбиса) Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации. Заседание прошло под председательством заместителя руководителя Росприроднадзора Амирхана Амирханова.



В ходе совещания эксперты заострили внимание на способах получения родительского поголовья для будущего Центра разведения, реабилитации и реинтродукции снежного барса, создание которого будет запланировано программой восстановления снежного барса.



На сегодняшний день существует три варианта получения особей снежных барсов для разведения в Центре. Первый подразумевает завоз нескольких животных из Монголии в случае достижения необходимых договорённостей между двумя странами. Второй направлен на получение ирбисов, пригодных для разведения, от российских зоопарков. Третий предполагает отлов животных в дикой природе на территории России, однако он является наименее вероятным, поскольку на сегодняшний день численность снежного барса в стране крайне мала и, по оценкам экспертов, составляет около 90 особей. Особо экспертами была отмечена недопустимость отлова ирбисов на территории национального парка «Сайлюгемский» (Республика Алтай).



Каждый из предложенных вариантов будет дополнительно проработан участниками секции экспертов для последующего внесения Программу восстановления снежного барса в Российской Федерации. Разработка документа ведется в рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», координатором которого выступает Росзаповедцентр Минприроды России.







Снежный барс (Panthera uncia) – одно из самых недостаточно изученных животных в мире. Во всех странах ареала - Афганистане, Бутане, Индии, Казахстане, Кыргызстане, Китае, Монголии, Непале, Пакистане, Российской Федерации, Таджикистане и Узбекистане - снежный барс имеет статус редкого или исчезающего вида. Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красные книги стран ареала, а также находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). Основные факторы, определяющие низкую численность популяции снежного барса: браконьерство на ирбиса и копытных животных с помощью петель, сокращение численности копытных, последствия изменения климата.



Фото: mnr.gov.ru В Минприроды России разработают программу восстановления снежного барса. Как сообщила пресс-служба ведомства, документ направлен на пополнение существующих группировок ирбиса в стране и основывается на Стратегии сохранения снежного барса в Российской Федерации.Обсуждение актуальных направлений работы по заявленной теме состоялось на заседании секции экспертов по сохранению снежного барса (ирбиса) Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации. Заседание прошло под председательством заместителя руководителя Росприроднадзора Амирхана Амирханова.В ходе совещания эксперты заострили внимание на способах получения родительского поголовья для будущего Центра разведения, реабилитации и реинтродукции снежного барса, создание которого будет запланировано программой восстановления снежного барса.На сегодняшний день существует три варианта получения особей снежных барсов для разведения в Центре. Первый подразумевает завоз нескольких животных из Монголии в случае достижения необходимых договорённостей между двумя странами. Второй направлен на получение ирбисов, пригодных для разведения, от российских зоопарков. Третий предполагает отлов животных в дикой природе на территории России, однако он является наименее вероятным, поскольку на сегодняшний день численность снежного барса в стране крайне мала и, по оценкам экспертов, составляет около 90 особей. Особо экспертами была отмечена недопустимость отлова ирбисов на территории национального парка «Сайлюгемский» (Республика Алтай).Каждый из предложенных вариантов будет дополнительно проработан участниками секции экспертов для последующего внесения Программу восстановления снежного барса в Российской Федерации. Разработка документа ведется в рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», координатором которого выступает Росзаповедцентр Минприроды России. Как сообщал «Номер один» , в конце 2019 года WWF России подтвердил постоянное присутствие восьми особей снежного барса в Бурятии: семи взрослых и одного котенка. Республика вошла в число ключевых территорий мониторинга снежного барса. Цель мониторинга - выработка практических мер по долговременному сохранению редкой редкого зверя. А в нынешнем году сразу три ирбиса попали в объективы фотоловушек Тункинского нацпарка.– одно из самых недостаточно изученных животных в мире. Во всех странах ареала - Афганистане, Бутане, Индии, Казахстане, Кыргызстане, Китае, Монголии, Непале, Пакистане, Российской Федерации, Таджикистане и Узбекистане - снежный барс имеет статус редкого или исчезающего вида. Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красные книги стран ареала, а также находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). Основные факторы, определяющие низкую численность популяции снежного барса: браконьерство на ирбиса и копытных животных с помощью петель, сокращение численности копытных, последствия изменения климата.Фото: mnr.gov.ru

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.