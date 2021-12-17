Ветер, солнце, дизель…

Юрий Трутнев дал поручения о развитии «зеленой» энергетики в «медвежьих» углах России



Вице-премьер правительства России Юрий Трутнев поручил правительству Бурятии совместно с минэнерго, ФАС, минсельхозом и минвостокразвития России представить в правительство РФ согласованные предложения об определении источников финансирования мероприятий по энергообеспечению удаленных и изолированных населенных пунктов, а также крестьянско-фермерских хозяйств в Бурятии.



«Многие удалённые территории снабжаются, как правило, за счет дизельных станций. Это дорого и не очень бережно по отношению к окружающей среде. В то же самое время есть возможность использовать энергию солнца и ветра. Этому вопросу надо уделить особое внимание», – такими словами дальневосточный полпред президента РФ открыл сегодня в Улан-Удэ совещание по вопросам электроснабжения отдаленных и изолированных территорий.



Особенностью регионов Дальнего Востока, в частности Бурятии, является весьма низкая плотность населения на больших слабо освоенных территориях. Поэтому, даже в районах с развитой энергетической системой, имеется значительное количество мелких удаленных и малонаселенных поселений, изолированных от централизованного электроснабжения и имеющих слабые транспортные связи с промышленно-развитыми районами. Энергетические нагрузки этой категории потребителей составляют незначительные величины – от десятков кВт до сотен кВт. Обеспечение таких потребителей электроэнергией может быть осуществлено за счет применения альтернативной энергии. В том числе - применения автономной гибридной электроустановки: дизель-генераторной установки и солнечной электростанции с применением систем накопления электроэнергии.



В Бурятии существуют девять изолированных населенных пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением. Работа автономных гибридных электроустановок в таких населенных пунктах позволит снизить затраты на энергоснабжение, а главное – позволит обеспечить потребителей надежным электроснабжением круглые сутки.



На совещании обсуждались возможные механизмы финансирования модернизации энергоснабжения в изолированных населённых пунктах, при этом был сделан акцент на реализацию технических решений с помощью оборудования, производимого в России.



По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. Минпромторгу России совместно с «РусГидро» поручено представить в минэнерго России информацию об отечественных производителях оборудования для автономных гибридных энергоустановок в конфигурации, необходимой для надежного энергообеспечения отдаленных и изолированных населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики.



Минэнерго России совместно с «РусГидро» подготовят и направят в минпромторг России предложения по типовым техническим решениям для надежного энергообеспечения отдаленных и изолированных населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики, предусмотрев возможность сборки модульных автономных гибридных энергоустановок на основе дизельной генерации и возобновляемых источников энергии, в том числе с применением накопителей электрической энергии для стабилизации нагрузки.



«Мы попросили Минэнерго России совместно с «РусГидро» определить типы размеров мобильных установок, в которых будут использоваться все три вида энергии – ветер, солнце и как резерв дизельная энергия. Обязательно будут применяться накопители для того, чтобы такие установки можно было использовать для энергоснабжения удаленных территорий. Причем не только для электроснабжения посёлков, но и при реализации инвестиционных проектов, для тех, кто работает вдали от источников энергоснабжения», – пояснил Юрий Трутнев.



Минпромторгу России поручено провести работу с российскими производителями по возможности реализации полного цикла производства автономных гибридных электроустановок в России и направить информацию об итогах работы в минэнерго и правительство России.



«Россия – самая большая страна в мире. Необходимость в обеспечении электроэнергией изолированных территорий, удаленных от крупного источника энергоснабжения, у нас очень большая. Когда мы закупаем оборудование – это достаточно ненадежная схема. Надо научиться производить самим», – подчеркнул Юрий Трутнев.



Фото: egov-buryatia.ru



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