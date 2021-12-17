Три четверти ВСЖД стали «бархатными»

Протяженность бесстыкового пути на магистрали достигла 4,5 тыс километров





Общая протяженность бесстыкового или «бархатного» пути на Восточно-Сибирской железной дороге в 2021 году достигла 4,5 тыс. километров, что составляет почти три четверти от развернутой длины всех главных путей магистрали, сообщили в ее пресс-службе.



Доля «бархатного» пути ежегодно увеличивается за счет обновления путевой инфраструктуры. В 2021 году на ВСЖД в рамках ремонтно-путевых работ уложено 197,5 бесстыковых километра.



Путь на железобетонном основании, в том числе, укладывается на участках, где до этого эксплуатировались деревянные шпалы. Планируется, что к 2028 году железобетонное основание полностью заменит привычные деревянные шпалы на протяжении всех главных путей ВСЖД.



Фото: РЖД

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