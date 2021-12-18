Улан-Удэ может начать очистку атмосферу с 2022 года

Юрий Трутнев провел совещание по включению столицы Бурятии в федеральный проект «Чистый воздух»



Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в столице Бурятии совещание по включению Улан-Удэ в перечень городов участников федерального проекта «Чистый воздух», сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Загрязнение атмосферы в Улан-Удэ оценивается Роспотребнадзором, как очень высокое. В период отсутствия ветра город погружается в смог. Это представляет угрозу для здоровья людей. Одна из основных причин – это печное отопление, используемое людьми в индивидуальных жилых домах. Необходимо принять соответствующие меры, чтобы добиться снижения уровня загрязнения воздуха в Улан-Удэ», – открыл совещание Юрий Трутнев.



«Загрязнение воздуха является одной из основных проблем. В прошлую зиму концентрация бензпирена превышала предельно допустимую концентрацию в 30 раз, а в позапрошлую зиму отмечались дни, когда предельно допустимая концентрация была превышена в 60 раз», – сказал глава республики Алексей Цыденов.



В рамках подготовки к включению Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух» республиканские власти разработали проект мероприятий комплексного плана по снижению выбросов в атмосферу. Документ направлен в минприроды России. В плане заложены мероприятия по производству бездымного топлива для замещения угля. В частности, намечено запустить производство 64 тысяч тонн бездымного топлива с последующим брикетированием на двух котельных города. Подготовлено соответствующее технико-экономическое обоснование, разрабатывается бизнес-план. Организация производства бездымного топлива повлечет за собой снижение выбросов на 8,8 тыс тонн в год, в том числе: 7,5 тыс тонн сокращение выбросов от замещения угля и 1,2 тыс тонн от обнуления выбросов на котельных.



По данным минприроды России, в июне 2022 года Улан-Удэ Бурятии будет включен в федеральный проект «Чистый воздух». Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, проведена значительная работа республиканским правительством и администрацией Улан-Удэ. Благодаря этому к концу 2022 года можно будет приступить к реализации намеченных мероприятий.



«Это первый шаг. Очень важный. Тем не менее, далее следует разработать соответствующие механизмы финансирования, чтобы эта работа началась», – заметил Юрий Трутнев.



Администрация Улан-Удэ совместно с минтрансом Бурятии и компанией «Россети» закончили обследование электросетевого хозяйства трёх микрорайонов, которые оказывают критическое влияние на состояние городского воздуха. В ближайшее время начнется разработка технико-экономического обоснования проекта модернизации электросетей. Как отметил заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс, предстоит работа по подготовке правильной экономической модели перевода частного сектора Улан-Удэ на электроотопление.



Были оглашены предложения по переводу частных домов, использующих твердое топливо, на электроотопление. Регионом выдвинута инициатива проведения пилотного проекта по переводу домов на электроотопление в Железнодорожном районе уже с сентября следующего года.



Минстрою России, правительству Бурятии, минприроды, минэнерго, минвостокразвития, ФАС России совместно с компаниями «Россети» и СУЭК поручено проработать механизм и порядок реализации мероприятий по снижению выбросов в атмосферу (включая перевод сектора индивидуального жилищного строительства на электроотопление, производство бездымного топлива и внедрение новых технологических решений на крупных промышленных площадках в целях улавливания загрязняющих веществ, а также на промышленных и отопительных источниках тепловой энергии) на территории Бурятии. Причем, включая проведение оценки уровня капитальных и операционных затрат на реализацию мероприятий, а также необходимого объема субсидирования потребителей электрической энергии республики при переводе сектора индивидуального жилищного строительства на электроотопление. Доклад об этом будет представлен в правительство РФ.



Минприроды, минстрою, минэнерго, ФАС России, минвостокразвития России совместно с правительством Бурятии и минфином России поручено представить в правительство РФ предложения об определении источника финансирования мероприятий по снижению выбросов в атмосферу на территории населенных пунктов Бурятии.



Правительство Бурятии, минприроды России подготовят предложения в план мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом ожидаемого включения в 2022 году населенных пунктов республики, характеризующихся высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, в том числе Улан-Удэ, в перечень городов, на которые распространяется эксперимент по квотированию выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух».



Правительству Бурятии совместно с минприроды России поручено провести анализ корреляции уровня заболеваний, вызываемых загрязнением атмосферы (онкологических, кожных, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней органов дыхания) населения в городах республики, с картой загрязнения вредными выбросами на территории Бурятии.



Правительству Бурятии совместно с минвостокразвития России поручено представить предложения по объемам и определению источника финансирования программ реновации жилищного фонда, предусматривающей переселение населения республики, проживающего в секторе индивидуального жилищного строительства, а также в многоквартирных домах на печном и котельном отоплении с применением твердых видов топлива, в многоквартирные дома на централизованном отоплении.



Фото: egov-buryatia.ru





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