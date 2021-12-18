В Бурятии за сутки от ковида умерли 9 человек

Заразилось коронавирусом на 20 человек больше, чем выздоровело



По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 18 декабря в республике зарегистрировано 73934 (+224) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Число контактных лиц составляет 12400 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 67821 (+204) человек.



В стационарах получают лечение 1222 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 884. В отделениях реанимации находится 134 пациента.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2565 человек.



За минувшие сутки от коронавируса скончались еще 9 человек (в возрасте до 65 лет – 5, старше 65 лет –4 чел.). Общее число смертей достигло 2326.



Фото: pixabay.com Всего выздоровели от COVID-19 – 67821 (+204) человек.В стационарах получают лечение 1222 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 884. В отделениях реанимации находится 134 пациента.Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2565 человек.За минувшие сутки от коронавируса скончались еще 9 человек (в возрасте до 65 лет – 5, старше 65 лет –4 чел.). Общее число смертей достигло 2326.Фото: pixabay.com

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