Дети защитят от налога

Юрист Андрей Кузьмин рассказал, в каких случаях можно рассчитывать на снисхождение от налоговой



«Я слышал, что семьи с детьми освободили от уплаты налога на доход от продажи квартиры, верно ли это?»



Михаил Ревякин, Улан-­Удэ.



Отвечает юрист Андрей Кузьмин:



— Граждане, продавшие квартиру, которой владели менее пяти (в отдельных случаях — менее трех) лет, должны заплатить с дохода налог в 13%. Но семьи с детьми теперь освободили от уплаты этого налога вовсе.



Соответствующий закон принят в ноябре, но будет иметь обратную силу. То есть нововведение распространяется и на сделки, оформленные с начала 2021 года.



Налог могут не платить семьи, которые соответствуют следующим критериям:



1. Воспитывают двух или более детей.



В том же году, когда продали жилье, или не позднее 30 апреля следующего они купили новое. Эта недвижимость должна быть больше по площади или дороже по кадастровой стоимости, чем предыдущий объект. При этом кадастровая стоимость последнего не может превышать 50 млн рублей.



2. Члены семьи не владеют в сумме более 50% другого жилья, которое по квадратным метрам больше приобретаемого.

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