Пенсия по новым правилам

В России изменится порядок выплаты пенсий



«Слышал, что изменится порядок выплаты пенсий, расскажите об этом, пожалуйста, подробнее».

Анна Николаевна Овечкина, Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Эрдэм Цыбиков:



— В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 августа 2021 г. № 545н). С этой же даты утратит силу нынешний порядок.



Теперь доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации, смогут раньше установленной даты.

Для этого получателю нужно известить Пенсионный фонд (ПФР) заявлением.



У пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке: например, человек, пожелавший получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на счет в банке.



Одно из ключевых нововведений касается удержания из выплат по судебным лис­там. Теперь это запрещено, если пенсионер признан банкротом.



По новым правилам пенсию умершего могут получить его законные наследники: им необходимо направить заявление в ПФР. Также россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть.



Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для приостановки выплат. Выплату пенсии могут приостановить, если человек в течение полугода не получал положенные ему деньги. Кроме этого, лишиться средств могут иностранные пенсионеры, у которых закончился срок действия вида на жительство, а также некоторые россияне, решившие постоянно проживать на территории другой страны.



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.