Оскорбление надо доказать

Есть ли наказание за оскорбление?



Отвечает юрист Андрей Кузьмин:



— До 8 декабря 2011 года за оскорбление можно было получить уголовное наказание по ст. 130 УК РФ. Но Федеральный закон от 07.12.2011 № 420­ФЗ декриминализировал эту статью и дополнил КоАП РФ статьей 5.61. Теперь оскорбление — разновидность административного правонарушения.



Дела об оскорблениях возбуждает прокуратура. Оцениваться будут не ваше субъективное недовольство на действия другого лица, а доказательства, которые необходимо подготовить. Административное наказание назначается по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, за пуб­личное оскорбление — по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.



Решение о возбуждении производства по делу об административном правонарушении прокурор принимает только если для этого есть поводы, указанные в ст. 28.1 КоАП РФ. Один из таких поводов — наличие сведений, подтверждающих оскорбление. Нельзя просто взять и обвинить человека в том, что он вас оскорбил, необходимо предоставить подтверждение.



Если обращения граждан ничем не подтверждаются и отрицаются ответчиком, то по результатам проверки прокурор вынесет определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (ст. ст. 1.5, 26.2, 28.1 КоАП РФ). При оскорблении виновный дает оценку личным качествам потерпевшего в неприличной форме. Без этого условия нельзя квалифицировать нарушение как оскорбление по ст. 5.61 КоАП РФ. Самое главное, на что обращает внимание прокурор: не личное восприятие деяния потерпевшим, а то, выражалось ли оно в неприличной форме.



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.