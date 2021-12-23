Запрет на сверхурочные

Имеет ли работодатель право задерживать подчиненного



«Я одна воспитываю четверых детей и при этом постоянно задерживаюсь на работе из-­за сверхурочной нагрузки. Возразить начальству боюсь — иначе уволят. Что делать?»

Эржена, Улан-­Удэ.



— Многодетных и одиноких родителей нельзя заставить трудиться сверхурочно. В ст. 259 Трудового кодекса прописаны гарантии беременным женщинам и людям с семейными обязанностями. От сверхурочной работы, командировок и ночных смен имеют право отказаться беременные, мамы и папы, воспитывающие детей без супруга, работники с детьми­-инвалидами, люди, ухаживающие за больными членами семей в соответствии с медицинским заключением.



Работодатель должен получить письменное согласие от некоторых категорий родителей, чтобы отправить их в командировки или трудиться сверхурочно, в ночную смену, в праздники и выходные.



Это касается:



• родителей одиночек, у которых есть ребенок до 14 лет;

• многодетных, если младшему меньше 14 лет;

• воспитывающих ребенка до 17 лет, если второй родитель работает вахтовым методом.



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