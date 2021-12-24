Переписывать данные паспорта не имеют права!

Мошенничества с использованием персональных данных занимают одно из ведущих мест в списке преступлений



«На пропускных пунктах в бизнес-­центры, крупные фирмы, офисы, учреждения — везде охранники взяли моду переписывать паспортные данные. Законно ли это?»

Анастасия, г. Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Марина Егорова:



— Это незаконно. Мошенничества с использованием персональных данных занимают одно из ведущих мест в списке преступлений.



Ст. 12.1 ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности» позволяет осуществлять допуск лиц на объекты охраны с пропускным режимом при предъявлении документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объектов охраны).



Охранник может спросить паспорт или водительское удостоверение, а переписывать данные не имеет права.



За нарушение законодательства РФ в области персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 13.11 КоАП РФ.



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