В Бурятии районных чиновников заставляют чинить водопровод

Несколько улиц села Максимиха лишены водоснабжения



Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Баргузинского района.

«В муниципальной собственности находятся сети холодного водоснабжения по улицам Баргузинская, Школьная и Зеленая села Максимиха. Вопреки закону районной администрацией не приняты меры по приведению системы водоснабжения в исправное состояние», - сообщили в надзорном ведомстве.



В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Она потребовала от администрации отремонтировать сети водоснабжения и водоколонки в срок до 1 сентября 2022 года.



Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда еще не вступило в законную силу.



Фото: pixabay.com «В муниципальной собственности находятся сети холодного водоснабжения по улицам Баргузинская, Школьная и Зеленая села Максимиха. Вопреки закону районной администрацией не приняты меры по приведению системы водоснабжения в исправное состояние», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Она потребовала от администрации отремонтировать сети водоснабжения и водоколонки в срок до 1 сентября 2022 года.Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда еще не вступило в законную силу.Фото: pixabay.com

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