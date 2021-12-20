Житель Бурятии отсудил у строительной компании 141 тысячу за потоп в квартире

У мужчины прорвало кран с горячей водой



В Бурятии судебные приставы взыскали с компании в пользу улан-удэнца 141 тысячу рублей материального ущерба за потом в квартире из-за строительных недостатков, сообщили в пресс-службе УФССП Бурятии.



В судебном заседании было установлено, что между истцом и застройщиком был заключен договор участия в долевом строительстве жилья. Однако через определенное время после переезда в новую квартиру, мужчина обнаружил недостатки выполненного ремонта.



Так, в квартире произошло затопление в результате прорыва крана горячей воды, повреждено напольное покрытие в зале, двери санузла и зала, смыло краску по периметру квартиры над половым плинтусом, поврежден диван, вздулись ножки стола. Как стало известно, причиной образования трещины в запорном кране является производственный брак шарового крана.



Суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований потерпевшего и взыскании в его пользу материального ущерба, штрафа и компенсации морального вреда.



"В рамках исполнительного производства судебными приставом-исполнителем проведен комплекс принудительных мер, вследствие чего должник оплатил сумму ущерба и компенсации морального вреда в размере 141 тыс. рублей. На сегодняшний день взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшей стороне в полном объеме. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительных документах", - добавили в пресс-службе УФССП.



Фото: pixabay.com



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