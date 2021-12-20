На Дальнем Востоке падает спрос на живые новогодние ели

В Рослесинфорге уверены, что в ДФО прониклись идеями Греты Тунберг, дальневосточники удивляются



Дальневосточники все чаще отдают предпочтение искусственным новогодним елкам, а не живым. За последние четыре года, по данным Рослесинфорга, объем лесных заготовок новогодних елей, пихт и сосен упал на треть, сообщил директор «Дальлеспроекта» (дальневосточного филиала Рослесинфорга) Игорь Гречин.



«Так, в 2017 году предприниматели Дальнего Востока заготовили 21,5 тысячи живых новогодних елей, в прошлом году – всего 14,5 тысячи. При этом в прошлом году такой вид заготовки на Дальнем Востоке принес государству около 700 тысяч рублей. Снижение спроса у жителей Дальнего Востока можно объяснить трендом на экологичность. Живое дерево нужно утилизировать только в специальных пунктах приема, иначе оно начнет выделять накопленный в течение жизни углерод. В среднем углеродный след от полутораметровой натуральной ели составляет 13 кг СО2. Также искусственные ели более практичны и долговечны», – уточнил Игорь Гречин.





На Дальнем Востоке новогодние елки заготавливают в Бурятии и Якутии, в Камчатском крае и Сахалинской области. В прошлом году около 7 тысяч новогодних елей, сосен и пихт поставили предприниматели из Сахалинской области – региона-лидера по заготовке праздничных хвойных. Почти 3,5 тысячи новогодних украшений готовит Камчатский край лишь немного отстаёт от них Бурятия — около трех тысяч. Меньше всего новогодних деревьев, почти полторы тысячи, рубят в Якутии.



Если все так, то можно только порадоваться за тайгу, хотя забота жителей Бурятии об «углеродном следе», выглядит фантастично. Все проще – искусственные елки давно трудноотличимы от натуральных. Купил один раз и отпадает нужда в ежегодной трате денег на елочном базаре.



Фото: pixabay.com





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