В Бурятии появляется шанс встретить Новый год с минимумом прироста COVID-19

А вот смертность от коронавируса пожилых людей продолжает ужасать



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 74 365. Это на 212 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (34 311). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 344 человека, за последние сутки – десять человек (восемь - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки 172 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 11 490 человек.



В стационарах получают лечение 1 277 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 980. В отделениях реанимации находится 131 пациент (из них старше 65 лет – 78), на ИВЛ – 67 пациентов (из них старше 65 – 46), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 45.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 529 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 656 коек: занято – 1 277, свободно – 379 коек.



Занятость коечного фонда составляет 77,1%.



Всего выздоровели от 68 215 (+188) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 2 408 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 790 711 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 463 633 человека. Завершили первичную вакцинацию 427 499 человек. Повторную вакцинацию начали 72 284 человека.



Фото: pixabay.com



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