20.12.2021
В Бурятии появляется шанс встретить Новый год с минимумом прироста COVID-19

В Бурятии появляется шанс встретить Новый год с минимумом прироста COVID-19

А вот смертность от коронавируса пожилых людей продолжает ужасать

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 74 365.  Это на 212 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них приходится на жителей Улан-Удэ  46%  (34 311). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 344 человека,  за последние сутки – десять человек (восемь -  старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки 172 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Число контактных лиц  –  11 490 человек.

В стационарах получают лечение 1 277 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 980. В отделениях реанимации находится 131 пациент (из них старше 65 лет – 78), на ИВЛ – 67 пациентов (из них старше 65 – 46), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 45.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 529 человек.

В  настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано  1 656 коек: занято – 1 277, свободно – 379 коек.

Занятость коечного фонда составляет 77,1%.

Всего выздоровели от 68 215 (+188) человек.

За сутки проведено исследований на коронавирус от 2 408 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 790 711 исследований.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 463 633 человека.   Завершили первичную вакцинацию 427 499 человек. Повторную вакцинацию начали 72 284 человека.

Фото: pixabay.com
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