«Национальному достоянию» - национальные бренды Монголии

Она предложила «Газпрому» прямые поставки шерсти, кашемира, кожи и мяса









С этой целью монгольская сторона передала офису Газпрома каталог продукции и товаров, которые в первую очередь могут быть поставлены из Монголии.



Это один из результатов рабочей встречи вице-премьера правительства Монголии С.Амарсайхана и руководителя администрации президента Я.Содбаатара с заместителем председателя правления Газпрома Еленой Бурмистровой.



В начале встречи вице-премьер С.Амарсайхан выразил удовлетворение ходом реализации проекта строительства газопровода из России в Китай через Монголию, несмотря на сложную пандемическую ситуацию.



«Этот проект важен для обогащения и расширения всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими двумя странами», - отметил Я.Содбаатар и выразил благодарность за высокий уровень поддержки со стороны правительств Монголии и России, особенно глав государств двух стран.



Что ж, можно констатировать, что дело с газопроводом из России в КНР транзитом через Монголию движется вперед. И заодно порадоваться за сотрудников российской газовой монополии, которые получат возможность покупать шерсть, кашемир, кожу и мясо напрямую из Монголии. Правда, остаются пока плохо проясненными вопросы, которые давно волнуют Бурятию. Бог с ними, с кашемиром и мясом. Но получит ли газ Бурятия? Если да, то когда и каким маршрутом?



Фото: montsame.mn Монголия сторона предложила поставлять для нужд сотрудников «Газпрома» шерстяную, кашемировую, кожевенную и мясную продукцию, соответствующую международным стандартам, сообщает МОНЦАМЭ С этой целью монгольская сторона передала офису Газпрома каталог продукции и товаров, которые в первую очередь могут быть поставлены из Монголии.Это один из результатов рабочей встречи вице-премьера правительства Монголии С.Амарсайхана и руководителя администрации президента Я.Содбаатара с заместителем председателя правления Газпрома Еленой Бурмистровой.В начале встречи вице-премьер С.Амарсайхан выразил удовлетворение ходом реализации проекта строительства газопровода из России в Китай через Монголию, несмотря на сложную пандемическую ситуацию. В связи с достижением цели, согласованной в октябре сего года, о завершении разработки ТЭО вышеуказанного проекта до визита главы монгольского государства в Россию стороны согласились приступить к работе по подготовке других документов в ближайшем будущем.«Этот проект важен для обогащения и расширения всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими двумя странами», - отметил Я.Содбаатар и выразил благодарность за высокий уровень поддержки со стороны правительств Монголии и России, особенно глав государств двух стран.Что ж, можно констатировать, что дело с газопроводом из России в КНР транзитом через Монголию движется вперед. И заодно порадоваться за сотрудников российской газовой монополии, которые получат возможность покупать шерсть, кашемир, кожу и мясо напрямую из Монголии. Правда, остаются пока плохо проясненными вопросы, которые давно волнуют Бурятию. Бог с ними, с кашемиром и мясом. Но получит ли газ Бурятия? Если да, то когда и каким маршрутом?Фото: montsame.mn

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