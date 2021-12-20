В Хакасии осуждены экс-министр здравоохранения и его первый зам

Они перевезли из соседнего региона за госсчет руководителей минсельхоза, попавших в ДТП



В Хакасии осуждены экс-министр здравоохранения республики и его первого зам. Они признаны виновными в «превышении должностных полномочий», сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



Как установлено судом и следствием, в конце 2019 года на территории Топкинского района Кемеровской области в результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения министр сельского хозяйства Хакасии и начальник одного из отделов этого же министерства. Они были госпитализированы в Топкинскую районную больницу. Им были поставлены диагнозы, связанные с закрытыми компрессионными стабильными неосложненными переломами позвонков и проводилось лечение, соответствующее верно установленным диагнозам.



Состояние пострадавших было стабильным и не сопровождалось развитием угрожающего для их жизни и здоровья состоянием. Медицинской эвакуации для экстренной, специализированной медицинской помощи, в том числе с применением санитарной авиации за счет бюджетных средств не требовалось и не предусматривалось нормативно-правовыми актами Хакасии и Кемеровской области, а также приказом минздрава России.



О произошедших событиях, а также об отсутствии оснований для медицинской эвакуации пострадавших пациентов за счет бюджетных средств, стало известно министру здравоохранения Хакасии. Кроме этого, он узнал об их желании покинуть территорию Кемеровской области, продолжить дальнейшее лечение и получить медицинскую помощь в медицинских организациях Абакана, то есть, по месту жительства.



После этого министр, находясь в приятельских отношениях с пострадавшими, освобождая их от оплаты расходов на транспортные и авиационные услуги, совместно со своим первым заместителем организовали и обеспечили их незаконную медицинскую эвакуацию с применением вертолета Ми-8АМТ из Кемеровской области в Республиканскую клиническую больницу (Абакан) за счет средств бюджетов Российской Федерации и Республики Хакасия, а также территориальных фондов обязательного медицинского страхования республики и Кемеровской области на общую сумму более 900 тыс рублей.



В ходе предварительного следствия обвиняемые оправдывали свои действия тем, что в отсутствие показателей для медицинской эвакуации двух пострадавших пациентов, они действовали исключительно с целью сохранения их здоровья.



В ходе расследования уголовного дела обвиняемые вину не признали, однако следствием собраны достаточные доказательства их причастности к совершению преступлений. Абаканским городским судом бывшему министру назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, первому заместителю министра - два года лишения свободы условно, запретив ему занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.



Фото: transmedavia.ru



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