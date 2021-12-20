В Улан-Удэ открывается независимая библиотека Ex libris

Ее особенность — фонд из современной литературы, книг популярных авторов от независимых издательств



В Улан-Удэ пройдет открытие первой независимой библиотеки Ex libris. Она - первая в нашем городе и вторая в России. Официальное открытие (0+) состоится 26 декабря в 16.00 в центре современного искусства «Залуу» на 4 этаже.



Библиотеку открывают Елена Калашникова, Екатерина Савицкая и Диана Рудакова — участницы «Книжного рок-клуба». На одном этаже с библиотекой расположен независимый книжный магазин «Калашников», в котором продаётся современная детская и взрослая литература.



Особенность Ex libris — фонд из современной литературы, книг популярных авторов от независимых издательств, просветительской литературы о родительстве и психологии, фем-литературы. Это те книги, которых вы не найдёте на полках сетевых книжных города и в государственных библиотеках. Основой фонда стали домашние библиотеки основательниц. В библиотеке также будут проводиться мастер-классы и собрания книжного клуба.



В день открытия библиотеки пройдёт уже традиционная гаражная книжная распродажа (0+). На ней можно купить подержанные книги в отличном состоянии по небольшой цене — от 50 до 200 рублей. Вход на распродажу платный — 50 рублей. Мероприятие пройдёт в формате covid-free.



Фото предоставлено организаторами



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.