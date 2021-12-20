В Бурятии взрывотехники Росгвардии обследовали снаряд

Найденный в 500 м от поселка Онохой он оказался учебным



В Бурятии в 500 метрах от поселка Онохой Заиграевского района, на берегу замерзшей протоки, в кустах был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом. Местный житель, увидев подозрительный предмет, позвонил в правоохранительные органы.



На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии, сообщили в егопресс-службе. Сотрудники группы разминирования отряда в ходе обследования установили, что найденный предмет является 100-мм практическим снарядом для учебных стрельб. На снаряде следы коррозии. Опасности не представляет.



Находка была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



Фото: Росгвардия



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