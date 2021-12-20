В Бурятии синоптики предупредили о сильных морозах

Температура опустится на 5-10 градусов ниже нормы



По информации гидрометцентра, 21 декабря в большинстве районов Бурятии ожидается усиление морозов. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже средних значений на 5-10 градусов.

В связи с прогнозируемыми морозами МЧС Бурятии рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



Фото: pixabay.com



В связи с прогнозируемыми морозами МЧС Бурятии рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.Фото: pixabay.com

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