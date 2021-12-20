Более 1,3 тыс. детей посетят ёлки мэра Улан-Удэ в городском дворце детско-юношеского творчества

В основном это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации



Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выступил на заседании республиканского оперативного штаба, где сообщил о проведении девяти новогодних представлений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и из семей, находящихся в социально-опасном положении, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



- Мероприятия планируются в городском дворце детско-юношеского творчества, был подготовлен новогодний спектакль, закуплены новогодние подарки. Игровые контактные развлечения возле елки не предусматриваются. Организация данных мероприятий аналогична спектаклям в театрах города, где так же собираются дети из разных школ, при соблюдении всех установленных санитарных мер. Но отличается тем, что спектакли и новогодние подарки бесплатны для детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, - подчеркнул Игорь Шутенков.



Новогодние представления рассчитаны на 1350 детей и пройдут в разные дни по графику. Одновременно в зале будут находиться 150 детей с учётом 50-процентной загрузки зала и соблюдением социальной дистанции. Предусмотрено проведение термометрии, использование средств индивидуальной защиты, рециркуляторов и санитарная обработка помещений.



Театральное представление «Новогодняя история игрушек или чудеса случаются» (6+) состоится: 23 декабря - 13:00, 24 декабря - 13:30, 27 декабря - 11:00, 13:00, 15:00; 28 декабря - 11:00, 13:00, 15:00.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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