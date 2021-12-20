В Бурятии взрослым разрешили посещать новогодние утренники

Правда, попасть туда сможет только один из родителей ребенка





20 декабря глава Республиканский оперативный штаб по коронавирусной инфекции рассмотрел возможность посещения родителями новогодних утренников в детских садах и в 1-х классах. По итогам обсуждения принято решение - разрешить допуск на утренники одного из родителей или родственников ребенка, за исключением родственников старше 65 лет и имеющими хронические заболевания.

Чтобы попасть на утренник, надо будет предъявить документ о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев заболевании, или медотвод. Те, кто не вакцинировался и не болел, должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до начала мероприятия.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, все мероприятия пройдут с соблюдением профилактических мер, в том числе с обязательной термометрией. Лиц с температурой выше 37,1 градуса на утренники пускать не будут. При этом время проведения новогоднего утренника ограничено 45 минутами. Совместные мероприятия нескольких групп (классов) исключены.Фото: пресс-служба правительства Бурятии