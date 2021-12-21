В Бурятии демонтируют скандальный знак, облегчавший карманы автомобилистов

Но теперь проблема появилась в другом месте



Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Железнодорожного райсуда Улан-Удэ, согласно которому Управление региональных автомобильных дорог обязали демонтировать дорожный знак в местности «Пески». Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Напомним, в 2015 году на трассе Улан-Удэ – Курумкан в районе турзоны «Пески» были установлены знаки «Начало (конец) населенного пункта», хотя никаких жилых строений возле трассы не было. Это вводило автомобилистов в заблуждение. Так, двигаясь по трассе с разрешенной скоростью 90 километров в час, автомобилисты, проезжая мимо местности «Пески», «попадали» на ограничение в 60 километров в час, фиксируемые видеокамерами, установленными специально неподалеку от знаков. Самого же населенного пункта в реальности не существовало. Что давало основание подозревать — знаки и камеры были установлены лишь для того, чтобы заколачивать деньги на автомобилистах.



Не известно, сколько бы это продолжалось, если бы в 2020 году в эту «ловушку» не попал улан-удэнец Максим Лобышев. Автомобилист не согласился со штрафом, опротестовал его, а также подал



Весной 2021 года прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог РБ». А поскольку дорожники не согласились с позицией прокуратуры, «око государево» подало в суд.



«Дорожный знак, обозначающий границы территории в местности «Пески» Прибайкальского района, установлен в 2015 году в связи с планируемой застройкой. Вместе с тем, на протяжении длительного времени стройка не осуществляется, в связи с чем, по мнению прокурора, дорожный знак потерял свою актуальность», - пояснили позицию в надзорном ведомстве.



Таким образом, в ближайшее время скандальные знаки должны быть демонтированы. Однако, ситуация в «Песках» - не единственная в Бурятии.



Так, недавно «Номер один» сообщал, что с 1 ноября аналогичная проблема возникла на 88-м километре трассы



Фото: «Номер один» Напомним, в 2015 году на трассе Улан-Удэ – Курумкан в районе турзоны «Пески» были установлены знаки «Начало (конец) населенного пункта», хотя никаких жилых строений возле трассы не было. Это вводило автомобилистов в заблуждение. Так, двигаясь по трассе с разрешенной скоростью 90 километров в час, автомобилисты, проезжая мимо местности «Пески», «попадали» на ограничение в 60 километров в час, фиксируемые видеокамерами, установленными специально неподалеку от знаков. Самого же населенного пункта в реальности не существовало. Что давало основание подозревать — знаки и камеры были установлены лишь для того, чтобы заколачивать деньги на автомобилистах.Не известно, сколько бы это продолжалось, если бы в 2020 году в эту «ловушку» не попал улан-удэнец Максим Лобышев. Автомобилист не согласился со штрафом, опротестовал его, а также подал в прокуратуру жалобу на то, что при полном отсутствии жилой или дачной застройки знака о населенном пункте на дороге быть не должно.Весной 2021 года прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог РБ». А поскольку дорожники не согласились с позицией прокуратуры, «око государево» подало в суд.«Дорожный знак, обозначающий границы территории в местности «Пески» Прибайкальского района, установлен в 2015 году в связи с планируемой застройкой. Вместе с тем, на протяжении длительного времени стройка не осуществляется, в связи с чем, по мнению прокурора, дорожный знак потерял свою актуальность», - пояснили позицию в надзорном ведомстве.Таким образом, в ближайшее время скандальные знаки должны быть демонтированы. Однако, ситуация в «Песках» - не единственная в Бурятии.Так, недавно «Номер один» сообщал, что с 1 ноября аналогичная проблема возникла на 88-м километре трассы в районе села Гурулево . Там синие знаки населенного пункта поменяли на белые. И автомобилисты, десятилетиями ездившие по трассе со скоростью 90 км/ч, стали попадать на штрафы. Ведь теперь там можно передвигаться только со скоростью, не превышающей 60 км/ч.Фото: «Номер один»

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