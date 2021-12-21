В Бурятии COVID-19 упал до 207 новых случаев за сутки

Число летальных исходов снизилось до шести, все - старше 65 лет



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 74 572. Это на 207 случаев больше, чем было в понедельник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (34 410). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 350 человек, шестеро за последние сутки – все в возрасте 65+, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 168 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 11 408 человек.



В стационарах получают лечение 1 208 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 931. В отделениях реанимации находится 128 пациентов (из них старше 65 лет – 78), на ИВЛ – 64 пациента (из них старше 65 – 45), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 49.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 517 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1 641 койка: занято – 1 208, свободно – 433 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,6%.



Всего выздоровели от коронавируса 68 497 (+282) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1 531 человека, всего с нарастающим итогом проведено 1 792 424 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 464 579 человек. Завершили первичную вакцинацию 429 034 человека. Повторную вакцинацию начали 73 483 человек.



Фото: pixabay.com



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