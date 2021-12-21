Жительница Улан-Удэ отработала 100 часов уборщицей за неуплату алиментов

Должница трудилась в детском саду



В Бурятии должница по алиментам отработала 100 часов обязательных работ уборщицей служебных помещений в одном из детских садов Улан-Удэ.



По решению суда 39-летняя женщина ежемесячно должна выплачивать алименты на содержание своего ребенка, однако выплаты осуществлялись крайне редко, из-за чего образовалась задолженность в размере свыше 750 тысяч рублей. О своих долгах она знала, однако расплачиваться не спешила.



"В отношении неплательщицы алиментов составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил должнице 100 часов обязательных работ", - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



На сегодняшний день на основании табеля учета времени рабочих часов исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Однако если женщина вновь перестанет платить алименты, ей может грозить уголовное наказание.



Фото: pixabay.com







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