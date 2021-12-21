В Улан-Удэ выписанная из больницы бабушка не смогла дойти до квартиры

На помощь пенсионерке пришли спасатели



Вчера спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение, что пожилая жительница Улан-Удэ нуждается в помощи.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, пенсионерку выписали из больницы, работники скорой доставили ее до подъезда её дома. Однако сама подняться в квартиру женщина не смогла.



«На место выехали спасатели БРПСС и, используя носилки, подняли пожилую женщину в квартиру на 4-м этаже», - сообщили в агентстве.



Фото: «Номер один» Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, пенсионерку выписали из больницы, работники скорой доставили ее до подъезда её дома. Однако сама подняться в квартиру женщина не смогла.«На место выехали спасатели БРПСС и, используя носилки, подняли пожилую женщину в квартиру на 4-м этаже», - сообщили в агентстве.Фото: «Номер один»

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