В Бурятии руководство детсадов не хочет пускать родителей на утренники

Родители малышей просят власти побыстрее решить этот вопрос



В Бурятии родителям



"С царской милости разрешили присутствовать одному родителю на утреннике в саду или у первоклашек. Но в садах об этом ни сном, ни духом. Заведующие отказываются пускать. И так у многих праздник прошел. Минобр хочет приказ вниз спустить когда вообще все утренники пройдут? Почему нельзя это сделать быстро? Для чего тогда эта подачка с царского стола скажем так?", - написал анонимный автор.



В комментариях к посту пользователи не понимают, зачем создавать проблему на пустом месте: "Вы че все так рвётесь на утренники? Аж проблему делаете на ровном месте. От вашего присутствия порой меняется ход событий"; "Утренник, это для детей! детей пустили и радуйтесь, нечего там с телефонами вокруг елки бегать расталкивая ребятишек"; "Относитесь к этому проще. Сначала тоже бесилась, а сейчас думаю, ну нет, так нет. Ребёнок уже в старшей группе, ни разу не была на утреннике. Что теперь убиться что ли?".



К слову, многие жители Бурятии просто недоумевают, почему нельзя было разрешить родителям ходить на утренники раньше: "Схлжу на елку к вашему ребенку, недорого. Просто наша елка уже прошла".



Фото: pixabay.com

В Бурятии родителям разрешили посещать новогодние утренники в детских садах. Но с оговоркой - родитель должен быть один, с прививкой, "свежим" ПЦР-тестом или с медотводом. Однако не всем эта новость понравилась. Некоторые заведующие в детсадах категорически отказываются пускать на праздник родителей."С царской милости разрешили присутствовать одному родителю на утреннике в саду или у первоклашек. Но в садах об этом ни сном, ни духом. Заведующие отказываются пускать. И так у многих праздник прошел. Минобр хочет приказ вниз спустить когда вообще все утренники пройдут? Почему нельзя это сделать быстро? Для чего тогда эта подачка с царского стола скажем так?", - написал анонимный автор.В комментариях к посту пользователи не понимают, зачем создавать проблему на пустом месте: "Вы че все так рвётесь на утренники? Аж проблему делаете на ровном месте. От вашего присутствия порой меняется ход событий"; "Утренник, это для детей! детей пустили и радуйтесь, нечего там с телефонами вокруг елки бегать расталкивая ребятишек"; "Относитесь к этому проще. Сначала тоже бесилась, а сейчас думаю, ну нет, так нет. Ребёнок уже в старшей группе, ни разу не была на утреннике. Что теперь убиться что ли?".К слову, многие жители Бурятии просто недоумевают, почему нельзя было разрешить родителям ходить на утренники раньше: "Схлжу на елку к вашему ребенку, недорого. Просто наша елка уже прошла".Фото: pixabay.com

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