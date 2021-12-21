Игорь Шутенков: Прошу дать правовую оценку работе ресурсоснабжающих организаций

Мэр Улан-Удэ поручил разобраться в отключениях электричества и отопления в 100-х кварталах и на Левом берегу



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства выяснить причины отключения отопления и электроэнергии в 100-х микрорайонах и на Левом берегу, сообщили в городской администрации.



«Прошу дать правовую оценку работе ресурсоснабжающих организаций. На основании расследования подготовить обращение в прокуратуру и Ростехнадзор», – подчеркнул мэр.



Напомним, 20 декабря, в 22:20 произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Медведчиково», под отключение попала котельная «Юго-Западная». Из-за отключения электричества произошли перебои в подаче отопления жителям 100-х микрорайонов. Температура теплоносителя была восстановлена в 1:50 21 декабря. К 5:00 работа котельной выведена на штатный режим работы.



В Советском районе в 17:00 произошло отключение электроэнергии. Без света остались жители микрорайонов Сокол, Аэропорт, Исток. На данный момент электро- и водоснабжение восстановлено.



Руководитель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев также добавил, что в ПАО «ТГК-14» и ПАО «Россети Сибирь» направлены письма для проведения расследования.



Отметим, если в вашем доме низкие параметры тепло- и водоснабжения, то в первую очередь нужно обратиться в свою управляющую организацию или в службу ЕДДС.



Фото: ulan-ude-info.ru





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