Попадание в «Чистый воздух» переполнило власти Бурятии оптимизмом

Однако в некоторых городах реализация программы пока не дает должного эффекта







Как ужа сообщалось, Улан-Удэ на два года раньше - уже с осени следующего года - станет участником федерального проекта «Чистый воздух». Такое решение было принято в конце минувшей недели на совещании под председательством полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Эта новость наполнила энтузиазмом власти города и республики.

«Благодаря поддержке на высшем уровне мы сможем в ближайшие годы сделать воздух чище», - сказал по итогам совещания мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Вчера на пресс-конференции оптимистично высказался на этот счет и глава Бурятии Алексей Цыденов, назвав решение полпреда «тектоническим сдвигом».- Что значит попасть в программу? Это, в первую очередь, финансирование на реализацию мероприятий по обеспечению чистоты воздуха. Мы посчитали много разных вариантов. Первое, перевод на центральное отопление. То есть все дома, включая частные, обеспечивать горячей водой, подключить к централизованному отоплению от ТЭЦ. Цена вопроса - 147 млрд рублей. Более 1130 км труб надо протягивать для теплотрассы. Понятно, что это безумная цена. Посмотрели вариант газификации. И вариант перевода на электроотопление. На данный момент перевод на электроотопление - это самый реалистичный вариант. Цена вопроса модернизации подстанции, электросети - 5 млрд рублей. При этом, чтобы затраты у людей на отопление не выросли, нужно субсидировать тариф на электроэнергию, - разъяснил Алексей Цыденов.Он уточнил, что объём субсидирования в год будет составлять порядка 1 миллиарда рублей. Такой подход уже реализуется в Красноярске.- Сейчас такой прецедент создан в Красноярске. Красноярск входит в программу «Чистый воздух», там меньшее количество домов переводится на электроотопление - порядка 12 тысяч, у них объем субсидий - 700 млн. Во время рабочей поездки в Бурятию Юрий Трутнев этот вопрос поднял, он нас поддержал, и это существенное движение вперёд. Если будет субсидирование, то есть смысл заниматься всем остальным: модернизацией сетей, переводом на электроотопление. А если тариф не субсидируется, мы сети модернизируем - а люди не смогут подключаться, останутся на дровах, поскольку такой вариант для них дешевле. Поэтому этот принципиальный подход - о том, чтобы идти на электроотопление с субсидией по тарифу, - отметил глава Бурятии.Между тем, попадание в программу «Чистый воздух» еще не значит, что воздух в Улан-Удэ автоматически очистится. Более того, реализация программы в разных городах идет с разным успехом. Об этом, в частности, на совещании под председательством Владимира Путина говорила зампред правительства РФ Виктория Абрамченко. Она рассказала об итогах реализации программы за последний год. К слову, «Чистый воздух» она охарактеризовала как «самый сложный к реализации федеральный проект».- Что удалось сделать в этом году. Совокупный объём выбросов по всем 12 городам (столько их сейчас входит в программу – прим авт.) снижен более чем на 5 процентов. В планах на текущий год было снижение выбросов на 4 процента, при этом наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счёт глубокой модернизации «Евраза» показатели снижения выбросов составили более 25 процентов. В Челябинске существенный вклад – более 20 процентов снижения выбросов – дала рекультивация городской свалки, о которой я вам докладывала ранее. В Медногорске модернизация медно-серного комбината позволила снизить выбросы почти на 14 процентов. Меньше чем на один процент снизились выбросы в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске. В Норильске за год, к сожалению, не зафиксировано никакой положительной динамики, - рассказала Виктория Абрамченко.Почему в одних городах программа дает ощутимый эффект, а в других его практически нет, Виктория Абрамченко не пояснила. Возможно, дело здесь заключается не только в финансировании проектов, но и в эффективности их реализации в регионах. Между тем, способность чиновников Бурятии выполнить «самый сложный к реализации федеральный проект» пока вызывает сомнения.Фото: «Номер один»