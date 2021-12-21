В Улан-Удэ в ближайшие дни сохранится морозная погода

Ночью столбик термометров будет опускаться до минус 33 градусов



По данным синоптиков, 22-24 декабря в Улан-Удэ сохранится морозная погода. Ночью столбик термометров будет опускаться до минус 33 градусов.

22 декабря в Улан-Удэ осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -29,-31, днем -20,-22.



23-24 декабря также без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -31,-33, днем -22,-24.



Напомним, о наступлении морозов в Бурятии синоптики предупреждали еще вчера. По данным Бурятского ЦГМС, среднесуточная температура в ближайшие дни будет ниже средних значений на 5-10 градусов.



Фото: «Номер один» 22 декабря в Улан-Удэ осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -29,-31, днем -20,-22.23-24 декабря также без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -31,-33, днем -22,-24.Напомним, о наступлении морозов в Бурятии синоптики предупреждали еще вчера. По данным Бурятского ЦГМС, среднесуточная температура в ближайшие дни будет ниже средних значений на 5-10 градусов.Фото: «Номер один»

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