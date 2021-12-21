Жителей домов в центре Улан-Удэ будут выселять

Им обещают жилье такой же площади, но где, пока не говорят





20 декабря во время пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об итогах своей работы и основных задачах, которые он стремится реализовать. Среди самых важных перспективных целей он выделил мероприятия по улучшению облика и инфраструктуры центра столицы республики.

Напомним, сейчас правительством Бурятии прорабатывается проект «Дальневосточный квартал» по созданию объектов нового качества жизни, проектов комплексной жилой и деловой застройки улиц Смолина, Набережная, Свободы и Советская.- «Дальневосточный квартал» - это идея. Она на стадии глубокой проработки. На данный момент подтвердили финансирование в районе 2 млрд рублей на развитие инфраструктуры: канализации, водо- и теплоснабжения и т.д. Но пока это всё-таки идея. Несмотря на то, что все деньги частично выделены. Что предусмотрено проектом сегодня? Вы знаете, что в этом районе все удобства на улице, и вы знаете, что эти удобства по территории двора перемещаются из угла в угол. Пару лет постоит в одном месте, наполнится и переносится в другое место. Это неприглядная ситуация - всё это будет убираться. Что касается культурного наследия города – здания с таким статусом остаются, единичные будут переноситься, в основном, будут «вписаны» в застройку. На базе некоторых из них планируется разместить гостиницы, в некоторых - разместить музейные фонды и так далее, - разъяснил Алексей Цыденов.Он отметил, что самым ресурсоемким и трудным этапом является переселение жителей в новые дома. И этот вопрос – в основе всей работы над обновлением центра города.- Как только будет осуществлено переселение, получает реалистичность проект. Причем переселение будет метр в метр. Это не выкуп по остаточной стоимости: если дом стоит 300 тысяч – переезжай на эти 300 тыс. Нет. Выкуп должен быть по такой цене, чтобы можно было купить жилье такой же площадью. То есть полноценная альтернативная жилая площадь на те же квадраты, - отметил глава Бурятии.Алексей Цыденов также подчеркнул, что предстоит большой объем работы по обеспечению зданиями и помещениями разных организаций, которые попадают на территорию реновации:- Со сроками мы прорабатываем так, чтобы в 2023 году строительство началось, а 2022 год - на проектирование. Но это, повторюсь, пока планы. Этот проект ещё окончательно по всем составляющим несобранный. Составляющие – это инфраструктура, переселение, компенсационные мероприятия. У нас же там военкомат, учреждения УФСИН, МВД которые подлежат переносу и, возможно, компенсационное строительство. То есть проект очень большой, ресурсоемкий, очень тяжёлый. Но город надо делать красивым.Фото: russianstock.ru