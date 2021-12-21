В Улан-Удэ малоимущим школьникам выдадут чай и макароны

Раздача сухпайков вызвана переводом учащихся на дистант



В связи с переходом школ Улан-Удэ на дистанционное обучение учащиеся льготных категорий 5-11 классов получат продуктовые наборы в виде сухого пайка. Всего будет выдано 7704 набора, сообщили в Комитете по образованию администрации города.



В состав продуктового набора вошли макаронные изделия, крупа рис, крупа гречневая, чай, молоко, молоко сгущенное, мясные консервы, печенье, фруктовое пюре.



- Наборы будут выдаваться в школах по мере формирования, по графику с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Выдача завершится до 27 декабря. Стоимость продуктовых наборов рассчитана исходя из стоимости питания в день – 85 рублей, и дней в формате дистанционного обучения, согласно решению Республиканского оперштаба, - отметили в комитете.



В мэрии уточнили, что к льготным категориям относятся дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в социально-опасном положении, и дети из малоимущих семей. Учащимся начальных классов выдача продуктовых наборов не производится, так как в порядке расходования средств субсидии из федерального бюджета организация бесплатного горячего питания предусмотрена непосредственно в школе, в которой обучается ребенок.



Фото: мэрия Улан-Удэ

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