В Улан-Удэ ГАИ проверяет снежные горки

Выявлено 10 несанкционированных горок, склоны которых выходят на проезжую часть дорог



В столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели профилактический рейд по выявлению опасных горок, используемых для катания на санках и ледянках, сообщили в республиканском МВД.



С наступлением зимы, зачастую, дети приспосабливают склоны дорог для развлечений и игр. Полицейские предупредили играющих детей об опасности таких забав и рекомендовали кататься в закрытых для движения транспорта местах. Также юным участникам дорожного движения напомнили об особенностях поведения на зимней дороге и важности ношения световозвращающих элементов.



По результатам инспектирования выявлено 10 несанкционированных горок, склоны которых выходят на проезжую часть. Сотрудниками ГИБДД вынесено предписание в адрес Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ для ликвидации или подсыпки опасных мест, представляющих угрозу как для детей, так и для автомобилистов.



В ближайшие дни рейдовые мероприятия по выявлению стихийных горок, находящиеся в опасной близости от проезжей части, будут продолжены.



Фото: МВД по Бурятии





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