В Улан-Удэ в коллекторе погибли двое бродяг

Мужчина и женщина злоупотребляли спиртным, включая суррогаты



В Улан-Удэ 20 декабря в тепловом коллекторе, расположенном возле одного из домов на проспекте Строителей, обнаружены тела 43-летнего мужчины и 37-летней женщины. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, покойные являлись бездомными и проживали в тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы. Они злоупотребляли спиртным, в том числе, техническими спиртосодержащими жидкостями, представляющими опасность при употреблении внутрь. В последний раз знакомый видел их в минувшую пятницу и после выходных пришел навестить.



Обнаружив покойных, мужчина вызвал сотрудников полиции. Из-за теплотрассы внутри коллектора сохраняется высокая температура, в результате чего тела подверглись гнилостным изменениям, однако при судебно-медицинском исследовании повреждений у мужчины и женщины не обнаружено.



По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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